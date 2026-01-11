Minishow Ơn đời - Ơn người của ca sĩ Hồng Phượng - cháu gái cố NSƯT Vũ Linh vừa diễn ra tại TPHCM.

Hồng Phượng trở lại sau thời gian biến cố.

Điểm nhấn của show được dồn vào phần cuối chương trình qua trích đoạn Duyên Kiếp. Tiết mục từng được Hồng Phượng thể hiện trong đêm chung kết chương trình Sao nối ngôi cách đây tròn 10 năm.

Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất NSƯT Vũ Linh (cậu Năm Vũ Linh) đồng ý tham gia một gameshow truyền hình vì người cháu ruột mà ông hết mực yêu thương.

Hồng Phượng tái hiện hình ảnh, giọng nói của NSƯT Vũ Linh trong đêm diễn.

Hồng Phượng cho biết việc lựa chọn đưa Duyên kiếp trở lại trong minishow không chỉ là sự hoài niệm mà còn là một lời tri ân sâu sắc dành cho người cậu quá cố, cho gia đình và cho con đường nghệ thuật mà cô đã được trao truyền.

Trên sân khấu, sự kết hợp của Hồng Phượng và các nghệ sĩ Hồng Nhung, Kim Thoa, Huỳnh Thật cùng vũ đoàn Hải Âu tạo nên một trích đoạn cảm xúc, khiến khán phòng lắng lại trong những tràng vỗ tay kéo dài.

Clip giọng hát NSƯT Vũ Linh vang lên trên sân khấu

Trong khi đó, tiết mục Vinh hoa đoạn trường như một lát cắt kể về cuộc đời nhiều khó khăn và sóng gió của Hồng Phượng khi theo đuổi nghệ thuật.

Tiếng hát cùng những lời thoại của NSƯT Vũ Linh bất ngờ được tái hiện trên sân khấu. Tiết mục với ý nghĩa thể hiện sự dìu dắt, hướng dẫn của cố nghệ sĩ dành cho cháu gái, giúp cô thêm động lực bền bỉ làm nghề.

Bên cạnh người thân trong gia đình gồm mẹ - nghệ sĩ Hồng Nhung, cậu - nghệ sĩ Tiểu Linh và mợ - nghệ sĩ Kim Thoa, minishow của Hồng Phượng còn có các nghệ sĩ khách mời như: Nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa, ca sĩ Lưu Ánh Loan, nhạc sĩ Sơn Hạ...

Hồng Phượng từng bị công kích, tẩy chay vì những ồn ào gia đình. Cô vực dậy để tiếp nối đam mê âm nhạc.

Hồng Phượng là con gái nghệ sĩ Hồng Nhung - em gái NSƯT Vũ Linh. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật nên từ nhỏ, cô chập chững ca hát với sự dìu dắt của mẹ và cậu. Hồng Phượng từng tổ chức show, tôn vinh vai trò “người đưa đò” của nghệ sĩ Vũ Linh.

NSƯT Vũ Linh qua đời hồi tháng 3/2023, sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Cố nghệ sĩ mất không để lại di chúc, dẫn đến tranh chấp kéo dài giữa các thành viên trong gia đình.

2 phía Hồng Phượng và Hồng Loan - con gái Vũ Linh liên tiếp tranh cãi, kiện tụng nhau ra tòa. Vụ việc khiến Hồng Phượng nhận nhiều chỉ trích từ khán giả.

Nữ ca sĩ từng họp báo cho biết công việc ca hát bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì bị tẩy chay. Cô buộc phải cùng người thân mở quán ăn để trang trải cuộc sống.

Hồng Phượng thực hiện lời hứa với cậu - NSƯT Vũ Linh.

Sau thời gian biến cố, Hồng Phượng vẫn bền bỉ làm nghề. Cô thường xuyên ra mắt các sản phẩm âm nhạc trên kênh YouTube với các ca khúc quê hương, bolero. Cô cũng tham gia biểu diễn ở 1 số sự kiện âm nhạc.

Hồng Phượng cho biết dẫu gặp thử thách nhưng vẫn quyết tâm theo nghề vì truyền thống gia đình và lời hứa với cậu - NSƯT Vũ Linh lúc sinh thời.

Ảnh, clip: HK, NVCC