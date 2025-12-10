Mini show Ơn đời, ơn người dự kiến diễn ra vào tối 10/1/2026 tại sân khấu 139 Bắc Hải (Phường Hòa Hưng, TPHCM).

Chương trình nhằm đánh dấu cột mốc 10 năm ca sĩ Hồng Phượng đoạt danh hiệu "Sao nối ngôi" cũng như cách cô chia sẻ tâm tư sau giai đoạn khủng hoảng nhất sự nghiệp.

Nhìn lại 10 năm làm nghề, Hồng Phượng tự thấy đã nếm đủ cung bậc vinh hoa, tủi hờn, nhất là khoảng thời gian 3 năm gần đây.

Vì chuyện riêng tư của gia đình, cô vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, dẫn đến đóng băng toàn bộ hoạt động nghệ thuật.

"Tất cả chương trình ghi hình trước đó đều bị tấn công, kể cả nhà đài và các bầu show cũng bị áp lực tẩy chay khi có sự xuất hiện của tôi", nữ ca sĩ bùi ngùi nói.

Sự nghiệp trì trệ, hình ảnh bị bôi nhọ khiến Hồng Phượng mất đi nhiều điều. Hơn cả vật chất, cô đau đớn vì những tổn thương tinh thần, tuổi xuân không thể lấy lại cũng như những thiệt hại vĩnh viễn về hình ảnh, tên tuổi.

Ca sĩ Hồng Phượng bên cậu - NSƯT Vũ Linh. Ảnh: Tư liệu

Suốt thời gian đó, ca sĩ kiên trì làm sản phẩm đăng kênh YouTube cá nhân để nuôi lửa nghề nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ rời sân khấu.

Hồng Phượng lấy lời hứa sẽ theo đuổi nghệ thuật đến cùng với cậu ruột - cố NSƯT Vũ Linh làm kim chỉ nam trong cuộc sống.

Cô mở một quán ăn nhỏ để trang trải cuộc sống cũng như lấy nghề tay trái nuôi nghề chính.

Hồng Phượng vui khi được các đồng nghiệp, bầu show tin tưởng, tạo điều kiện cho mình trở lại sân khấu.

Bên cạnh người thân gồm mẹ - nghệ sĩ Hồng Nhung, cậu - nghệ sĩ Tiểu Linh và mợ - nghệ sĩ Kim Thoa, mini show Ơn đời, ơn người còn có các nghệ sĩ khách mời như: nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa, ca sĩ Lưu Ánh Loan, nhạc sĩ Sơn Hạ...

Hồng Phượng hiểu tình hình sân khấu của TPHCM nhưng vẫn quyết tâm làm show để "tìm lại chính mình".

"Tôi sẽ làm hết sức, không tính lời lỗ để có được một kỷ niệm đời mình. Sự trở lại này là động lực, món quà và là câu trả lời của tôi dành cho cậu Vũ Linh - người cậu kính yêu mà tôi luôn tôn thờ", cô cho hay.

Tân cổ "Hai sắc mùa xuân" - NSƯT Vũ Linh và ca sĩ Hồng Phượng