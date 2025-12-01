Ca sĩ Hồng Phượng công bố sẽ tổ chức mini show Ơn đời, ơn người vào tối 10/1/2026 tại sân khấu 139 Bắc Hải (Phường Hòa Hưng, TPHCM). Thông tin khiến anti fan của cô phản ứng trên mạng xã hội.

Trùng hợp, đây cũng là địa chỉ Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh khiến anti fan nghi đơn vị này đứng ra tổ chức mini show cho ca sĩ Hồng Phượng.

Trước nguy cơ gây tranh cãi, đại diện Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh vừa thông tin chính thức về vụ việc.

Theo đó, họ xác nhận ca sĩ Hồng Phượng có thuê địa điểm tổ chức mini show Ơn đời, ơn người tại số 139 Bắc Hải nhưng Hoàng Thái Thanh không tham gia vào công tác tổ chức thuê mướn hoặc sắp xếp biểu diễn cho chương trình này.

Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh nói từng bị cộng đồng mạng công kích 2 lần vì nghi đơn vị này đứng ra tổ chức show cho ca sĩ Hồng Phượng.

Nghệ sĩ Thành Hội và Ái Như - người điều hành Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh. Ảnh: Tư liệu

Cụ thể vào tháng 9/2023, một bộ phận người dùng mạng nhầm Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh và Sân khấu Thái Hoàng khiến họ nhận hơn 2.000 lượt công kích vào Facebook, email, TikTok, Google; gây ảnh hưởng nặng nề đến toàn thể diễn viên và nhân viên của đơn vị.

Tháng 1/2024, Sân khấu tiếp tục bị công kích vì lý do tương tự, chịu không ít tổn thất về hoạt động kinh doanh.

"Chúng tôi không có mâu thuẫn hoặc xung đột cá nhân lẫn nghệ thuật đối với ca sĩ Hồng Phượng và các cá nhân có liên quan đến vấn đề. Chúng tôi trước đây và hiện nay đều không tham gia tổ chức biểu diễn cho ca sĩ Hồng Phượng. Mong sự hiểu lầm này không lan xa gây thiệt hại tinh thần cũng như tài chính cho Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh", đại diện đơn vị thông tin.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Thành Hội và Ái Như - người điều hành sân khấu - cũng chia sẻ lại thông báo trên,

"Đây là những nỗi niềm của Hoàng Thái Thanh - không vì bất cứ một hiềm khích nào. Thương gửi đến các tri âm của chúng tôi và rất mong được thấu cảm", đạo diễn Ái Như viết.

Mi Lê