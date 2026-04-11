Lựa chọn ra đi và trở về, ca sĩ Hương Tràm của hiện tại khác nhiều so với hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn từng làm bùng nổ truyền thông, mạng xã hội cách đây 14 năm với danh hiệu Quán quân Giọng hát Việt. 5 năm vắng bóng, ca sĩ nói học được nhiều bài học xương máu, cả thành công lẫn thất bại để giờ đây biết cách đối diện với chính mình một cách bình thản và thành thật hơn.

5 năm vắng bóng và bài học từ những đau khổ, mất mát

Ca sĩ Hương Tràm trở lại sau 5 năm vắng bóng.

Từ vị thế ca sĩ hot nhất nhì thị trường, sự nghiệp âm nhạc của Hương Tràm gián đoạn vì quyết định đi du học. Khi trở lại, dù muốn hay không, cô phải chấp nhận thực tế sức hút, tên tuổi đã giảm nhiệt đi nhiều.

Quán quân Giọng hát Việt 2012 thẳng thắn nhìn nhận nếu nói không tiếc là không đúng. Để có được danh tiếng, vị trí và sự công nhận, cô đã cật lực xây dựng bằng cả tuổi trẻ.

“Nếu được lựa chọn lại, Hương Tràm vẫn sẽ ra đi”, cô nói.

Việc ra nước ngoài, theo nữ ca sĩ giống như 1 khoảng dừng cần thiết, một hành trình tĩnh tâm để thu mình lại, lắng nghe và hiểu rõ bản thân hơn.

Với Hương Tràm, sự giảm nhiệt có thể là một mất mát bề nổi. Nhưng nó đổi lại cho cô nội lực mà trước đây dù cố gắng đến mấy cũng không thể có được.

Nhiều bài học ngọt ngào lẫn cay đắng trong quá khứ giúp cô nghiệm ra thành công không chỉ là đỉnh cao sự nghiệp mà là sự cân bằng hài hòa giữa công việc và hạnh phúc cá nhân.

5 năm là khoảng thời gian đủ dài khiến chính Hương Tràm tự hỏi liệu bản thân có còn cơ hội để quay lại showbiz hay không. Âm nhạc là nơi cô được trú ngụ trong chuỗi ngày xa xứ để ca sĩ thấy lòng mình được dịu lại.

Hương Tràm từng chịu nhiều nỗi đau vì bị phản bội. Cô không né tránh, đối diện và đưa cảm xúc vào album.

Cô ra mắt album Phao cứu sinh như 1 cột mốc kế tiếp trong sự nghiệp âm nhạc. Dự án được xây dựng theo concept rõ ràng, vừa vặn với cảm xúc, lứa tuổi của nữ ca sĩ.

Đó là hành trình yêu của một cô gái, khởi đầu với sự uất hận, sau đó nhớ lại những cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc đến biến cố và sự trưởng thành sau chia tay.

Nhiều bài hát trong album nói về sự đau khổ trong tình yêu, nỗi buồn và cả bế tắc trong mối quan hệ tình cảm. Một số ý kiến nhận định vài ca khúc có phần bi kịch hóa, mang cảm giác thù hận.

Hương Tràm không nghĩ đó là “thù hận” mà là cảm xúc rất thật khi từng bị tổn thương.

Ca sĩ từng đi qua giai đoạn yêu, tin tưởng và chịu không ít nỗi đau vì bị phản bội. Thay vì né tránh, cô chọn giữ lại, nhìn thẳng vào nó.

Có bài hát là câu chuyện của chính Hương Tràm, 1 số khác là sự đồng cảm của cô với rất nhiều người phụ nữ ngoài kia. Giọng ca sinh năm 1995 quan niệm khi người sáng tác và hát đủ thật, người nghe sẽ tự thấy bản thân trong đó.

Ca sĩ Hương Tràm hát "Ước anh nhiều nỗi buồn"

Ngoài album, ca sĩ còn tích cực ra mắt MV, single, tổ chức showcase cá nhân và diễn các show.

Hương Tràm phải chăng đang tham vọng lấy lại vị thế trong showbiz? - không ít người đặt câu hỏi này. Tuy nhiên, ca sĩ giờ đây mỗi lần ra mắt dự án không nhằm để chứng tỏ điều gì với ai mà là cách cô tự nhìn lại chính mình.

“Một Hương Tràm của hiện tại không còn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa mà chấp nhận cả lúc yếu đuối, chông chênh.

Tôi đang sống thật hơn với cảm xúc, không né tránh, không tô vẽ. Nếu phải gọi tên thì đó là một phiên bản biết tự cứu mình, thay vì chờ ai đó cứu”, cô nói với VietNamNet.

Tin đồn, lời miệt thị ám ảnh cả trong giấc ngủ

Ca sĩ từng khủng hoảng vì đối diện với loạt tin đồn ác ý bủa vây.

5 năm rời showbiz cũng là ngần ấy thời gian Hương Tràm đối diện với vô số lời công kích, miệt thị. Không ít tin đồn ác ý đáng sợ về đời sống cá nhân ám ảnh cô cả trong giấc ngủ.

Ca sĩ từng cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo mà số đông mong đợi. Song càng cố chứng tỏ, bên trong Hương Tràm chỉ còn lại sự mệt mỏi, kiệt quệ. Có giai đoạn cô suy sụp đến mức chỉ muốn trốn tránh mọi người.

“Có lúc tôi muốn giải thích, chứng minh nói ra sự thật. Và rồi tôi chợt nhận ra, không phải ai đều có trách nhiệm phải hiểu mình.

Điều tôi học được là giữ im lặng đúng lúc, sống tử tế với những gì tin là đúng. Thời gian sẽ là câu trả lời nhẹ nhàng nhất”, cô nói.

Hiện ca sĩ cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Cô vui vì xung quanh vẫn còn đó người thương yêu, từ gia đình, bạn bè đến ê-kíp. Họ chọn ở lại trong giây phút ca sĩ bất ổn nhất để giúp cô gượng dậy, bước qua chuỗi ngày chông chênh.

Hương Tràm hạnh phúc vì có bố mẹ, gia đình cùng mình bước qua giai đoạn khủng hoảng.

Hương Tràm học cách đối diện mọi thứ một cách bình thản và thành thật hơn. Sau khi đi qua nhiều biến cố, đây là lúc cô tìm thấy bản ngã một cách rõ ràng và trọn vẹn nhất.

Cuộc sống Hương Tràm trong mấy năm qua vui vẻ, bình yên. Cô bình thản với hào quang, kiểm soát sức khỏe trở lại và dám nói "không" với điều khiến bản thân không hạnh phúc.

Giọng ca sinh năm 1995 chọn lối sống tích cực. Cô duy trì thói quen tập luyện đều đặn 4 - 5 ngày mỗi tuần, kết hợp giữa gym, yoga và nhảy, đồng thời chú trọng chế độ ăn lành mạnh với ít thịt đỏ, ưu tiên rau xanh và protein để giữ vóc dáng khỏe mạnh.

Nhờ thế, ca sĩ tươi mới, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần luôn ở trạng thái sẵn sàng.

Hương Tràm hiện độc thân, không áp lực chuyện lập gia đình.

Hương Tràm có đang hạnh phúc trong tình yêu?, ca sĩ nói hiện độc thân. Cô quan niệm tình yêu không phải là thứ cần “bám vào” để cảm thấy đủ đầy.

Hương Tràm tập học cách yêu bản thân đúng nghĩa. Khi chính mình cảm thấy ổn, cô tin mọi mối quan hệ sẽ nhẹ nhàng hơn.

“Khi đã đủ đầy rồi, tôi chọn chia sẻ điều đó với một người khác. Tôi cũng không có mẫu người lý tưởng, chỉ cần đến cuối ngày có thể bình yên dựa vào người đó là đủ”, cô nói.

Hương Tràm sinh năm 1995, quê ở Nghệ An, được công chúng biết đến sau khi đoạt Quán quân Giọng hát Việt năm 2012. Ca sĩ tạo dấu ấn nhờ các ca khúc như: Em gái mưa, Ngốc, Duyên mình lỡ...

