Ca sĩ Jack - J97 tại buổi họp báo hôm 16/7. Ảnh: NVCC

Cụ thể hôm 16/7, Công ty TNHH J97 Promotion (sau đây gọi tắt là J97 Promotion) xin phép tổ chức họp báo công bố dự án mới của ca sĩ Jack - J97, được Sở VH-TT TPHCM chấp thuận.

Tuy nhiên, thời lượng công bố dự án mới thực tế chỉ chiếm khoảng 5%. Hai giờ đồng hồ còn lại xoay quanh chuyện đời tư giữa Jack và diễn viên Thiên An qua lời kể của mẹ nam ca sĩ cùng ý kiến của luật sư.

Sau khi rà soát và đánh giá lại toàn bộ nội dung buổi họp báo, Sở nhận thấy không đúng với nội dung đã cấp phép nên ra quyết định xử phạt hành chính.

Đại diện J97 Promotion xác nhận với VietNamNet, ca sĩ Jack chấp hành quyết định xử phạt từ cơ quan chức năng.

"Chúng tôi đã phối hợp, tuân thủ quy định và hoàn tất việc nộp phạt hành chính theo quyết định của Sở", người đại diện nói.

Dù vậy, theo J97 Promotion, việc nội dung buổi họp báo có một phần chưa đúng với nội dung đã được Sở chấp thuận xuất phát việc trả lời câu hỏi của báo chí.

"Với tinh thần tôn trọng sự quan tâm của truyền thông và mong muốn một lần làm rõ những hiểu lầm sau thời gian dài im lặng, chúng tôi đã quyết định trả lời thẳng thắn và minh bạch các câu hỏi được nêu.

Chúng tôi xin khẳng định toàn bộ thông tin được chia sẻ trong buổi họp báo là sự thật", đại diện công ty cho hay.

