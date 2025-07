Trưa 16/7, ca sĩ Jack - J97 và mẹ - bà Cẩm Loan, CEO J97 Promotion tổ chức họp báo công bố sản phẩm mới cũng như phản hồi scandal đời tư.

Mẹ Jack khóc nức nở

Trong họp báo gần 2 tiếng, bà Loan chia sẻ với tư cách người mẹ về mối quan hệ giữa con trai - ca sĩ Jack và diễn viên Thiên An.

Bà tin rằng câu chuyện diễn biến phức tạp, nhiều khía cạnh chưa được làm rõ khiến gia đình bị oan, mang điều tiếng xấu trong dư luận.

Bà Loan bật khóc khi kể về giai đoạn Jack bị trầm cảm do scandal đời tư. Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2025, thông tin về 2 bài vị được cho là con của Jack lan truyền trên mạng xã hội khiến anh suy sụp, bỏ ăn ngủ.

"Nhìn con như vậy, tôi đau lắm. Tuấn (tên thật của Jack - PV) nói với tôi: 'Nếu ngày nào đó con không thể tiếp tục lo cho mẹ, mẹ có giận con không?'. Tôi chết lặng vì bất lực, thấy mình là người mẹ thất bại. Sau đó, Tuấn bị trầm cảm.

Có những ngày, con đi qua lại trong nhà cả tiếng, khi thì vô một góc ngồi, nhiều ngày không ngủ được. Tuấn vốn bị bệnh tâm lý nên lúc đó phát bệnh lại. Con rất mạnh mẽ nhưng suy cho cùng cũng là người thường, sẽ có suy sụp tinh thần", bà nói trong nước mắt.

Bà Loan tin rằng trong tương lai, cả Jack và Thiên An đều sẽ có gia đình riêng, tìm thấy hạnh phúc mới. Bà mong câu chuyện sớm khép lại, tránh gây thêm tổn thương cho người trong cuộc.

Sẽ xử lý những trang xuyên tạc "Jack 5 củ"

Ông Duy, bà Phụng - luật sư của Đoàn luật sư TPHCM - đại diện thân chủ thông tin về vụ án hôn nhân và gia đình về việc tranh chấp xác định cha cho con giữa ca sĩ Jack và diễn viên Thiên An.

Trước đó, TAND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là TAND khu vực 16 TPHCM) đã thụ lý giải quyết vụ án trên. Trong đơn khởi kiện, nơi cư trú của Thiên An được ghi là phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là phường Lái Thiêu, TPHCM).

Tuy nhiên, qua xác minh, Thiên An hiện sinh sống tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TPHCM (nay là phường Hiệp Bình, TPHCM).

Vì vậy, TAND TP Thuận An chuyển hồ sơ vụ án về TAND TP Thủ Đức (nay là TAND khu vực 2 TPHCM) để giải quyết theo thẩm quyền.

Về lý do khởi kiện, luật sư Duy cho biết ca sĩ Jack yêu cầu tòa án xác định bé Sol là con của mình để đảm bảo quyền lợi đôi bên.

"Cần có quyết định mang tính chính danh từ cơ quan có thẩm quyền để đứa trẻ được đảm bảo quyền lợi của người con, từ quyền được yêu thương, chăm sóc, giáo dục đến thừa kế. Trên mạng nói sao cũng được nhưng ra tòa phải nói bằng chứng cứ. Tôi cho rằng đây là yêu cầu chính đáng, hợp pháp", ông nói.

Ca sĩ Jack giữ im lặng tại sự kiện.

Kế đến, ca sĩ Jack khởi kiện vì cho rằng bị Thiên An ngăn cấm mình thực hiện trách nhiệm làm cha với bé Sol.

Ngoài ra, luật sư đại diện Jack sẽ phối hợp cơ quan chức năng xử lý báo lá cải, các fanpage đăng thông tin chưa được kiểm chứng như "bài vị của con Jack", "Jack 5 củ"...

Jack: Tôi nát hết rồi

Cuối họp báo, ca sĩ Jack lần đầu cầm micro phát biểu. Anh chết lặng suốt buổi khi nghe mẹ chia sẻ.

"Tôi muốn xin lỗi mẹ. Từ lúc nổi tiếng đến nay, tôi chưa từng để mẹ yên ngày nào. Hồi ở công ty cũ, tôi hát 1 năm cả trăm show nhưng không có xu nào, thậm chí còn mang chiếc xe trả góp về để mẹ trả giúp. Tôi rất bất hiếu", anh nói.

Jack khẳng định sống không trái lương tâm, chọn im lặng để được bình yên và tập trung làm nghề. Tuy nhiên, quyết định im lặng của anh khiến mẹ và người hâm mộ rơi vào vòng xoáy tiêu cực của dư luận. Ca sĩ hối hận về lựa chọn này.

"Tới lúc hối hận, đời tôi nát hết rồi, không còn cảm xúc. Tôi muốn khóc, muốn giãi bày nhưng không làm được nữa. Điều cuối cùng, tôi muốn xin lỗi mẹ, các fan - gồm những người ở lại lẫn ra đi, ê-kíp và các đối tác của mình", Jack nói.

Anh nói thêm scandal đời tư khiến sự nghiệp đi xuống, toàn bộ dự án như live concert, fan meeting, album... đều bị trì hoãn. Giai đoạn tiêu cực nhất, ca sĩ nói "nếu không mạnh mẽ đã không còn trên đời".

Trước thân mẫu, Jack cam kết "trả lại sự bình yên" cho bà dù có phải bán hết tài sản hay nghỉ làm ca sĩ. Anh cũng hứa sẽ cho bà một gia đình nhỏ ấm êm, hạnh phúc.

Bà Loan và ca sĩ Jack khẳng định bé Sol luôn là một phần của gia đình mình. "Điều đó mãi mãi là sự thật không bao giờ thay đổi", giọng ca 9X nói.

