Ngày 15/9, TAND Khu vực 2 TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp về xác định cha cho con giữa nguyên đơn là Jack - J97 (Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997, ngụ TPHCM) và bị đơn là diễn viên Thiên An (Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998, ngụ TPHCM).

Phía nguyên đơn có đơn xin vắng mặt, được hội đồng xét xử chấp nhận và phiên tòa tạm hoãn. Phiên tòa được mở lại ngày 22/9.

Việc ca sĩ Jack - J97 vắng mặt tại phiên xử gây bàn tán trên mạng xã hội. Liên quan vấn đề này, công ty đại diện - J97 Promotion gửi thông cáo báo chí, nêu rõ: "Vì lý do sức khỏe của người thân trong gia đình khiến ca sĩ Jack - J97 không thể trực tiếp tham dự phiên tòa ngày 15/9 nên chúng tôi đã gửi đơn xin hoãn".

Công ty nhấn mạnh Jack - J97 chủ động khởi kiện, đề nghị tòa án xác định quan hệ cha con, làm cơ sở để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người cha theo quy định pháp luật. Anh muốn được pháp luật công nhận quan hệ cha con, được thăm nom, chăm sóc và chịu trách nhiệm với con mà không bị cản trở.

Ca sĩ Jack - J97 và diễn viên Thiên An thời mặn nồng. Ảnh: Tư liệu

Cũng theo thông cáo, Jack - J97 sẽ tham gia phiên tòa ngày 22/9 tới, tiếp tục phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết vụ việc. Anh "mong muốn quyền thăm nom và việc thực hiện trách nhiệm một cách đàng hoàng".

"Trong quá trình giải quyết vụ án, phía Jack - J97 tôn trọng thẩm quyền, trình tự tố tụng và phán quyết của Tòa án; đồng thời coi trọng quyền lợi, sự ổn định trong cuộc sống và quyền riêng tư của trẻ nhỏ", trích văn bản.

Theo đơn khởi kiện ngày 28/3/2025, ca sĩ Jack - J97 yêu cầu tòa án xác định bé Đ. (sinh ngày 1/4/2021) là con ruột của mình. Anh cũng yêu cầu bị đơn không được ngăn cấm mình thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé Đ. Ngày 14/8/2025, Tòa án phát thông báo thụ lý vụ án hôn nhân và gia đình về “Tranh chấp về xác định cha cho con” giữa Jack - J97 và Thiên An. Ngày 28/8/2025, Thiên An nộp bản tự khai cho Tòa án, không đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Trong bản tự khai, cô cho rằng Jack - J97 là người khởi kiện, yêu cầu công nhận bé Đ. là con ruột nên phải có trách nhiệm cung cấp, giao nộp chứng cứ chứng minh. Nữ diễn viên cũng xin vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng và không muốn hòa giải, thương lượng với Jack - J97.