Ngày 7/11/2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Trần Phương Tuấn (tên thật của ca sĩ Jack) với lỗi "Biểu diễn nghệ thuật có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội" với số tiền tiền 55 triệu đồng. Kèm với đó, Sở xử phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động biểu diễn, thời hạn 9 tháng (Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1491/QĐ-XPHC ngày 7/11/2025) với Jack.

Ngày 4/11/2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East với lỗi "Tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận" số tiền 50 triệu đồng (Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1469/QĐ-XPHC ngày 4/11/2025).

Trước đó, ngày 16/10/2025, chương trình Tuổi thơ dưới ánh trăng (Moonlit Childhood) do The East tổ chức diễn ra tại sân khấu Cung Xuân (phường Bạch Mai, Hà Nội). Sau chương trình, nhiều khán giả và cơ quan báo chí phản ánh phần biểu diễn của ca sĩ Jack có ca từ chưa phù hợp, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trước phản ánh này, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ngày 20/10/2025, Sở đã ban hành văn bản yêu cầu Công ty The East báo cáo sự việc. Ngày 21/10/2025, Sở chủ trì phối hợp với Công an Thành phố và UBND phường Bạch Mai làm việc với đơn vị tổ chức để làm rõ nội dung phản ánh.

Kết quả xác minh cho thấy, Công ty The East đã đưa vào chương trình một bài hát không có trong danh mục được Sở chấp thuận. Bài hát có một số ca từ không phù hợp với thuần phong mỹ tục, có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Đại diện công ty thừa nhận sai phạm, nghiêm túc nhận trách nhiệm và cam kết khắc phục, không để tái diễn.

Căn cứ quy định pháp luật, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã lập biên bản, xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty The East về hành vi tổ chức biểu diễn không đúng nội dung được phê duyệt. Đồng thời, Sở mời ca sĩ Jack đến làm việc để làm rõ trách nhiệm cá nhân.

Ca sĩ Jack. Ảnh: Tư liệu

Chiều 29/10/2025, đại diện ủy quyền của ca sĩ Jack là bà Trần Thị Cẩm Loan đã tới làm việc theo giấy mời của Sở. Tại buổi làm việc, bà Loan cho biết ca sĩ Jack nhận thức rõ vi phạm khi biểu diễn bài hát có ca từ trái với thuần phong mỹ tục, gây tác động tiêu cực đến xã hội; đồng thời cam kết không tái phạm và mong được tạo điều kiện tiếp tục hoạt động nghệ thuật đúng quy định.

Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội khẳng định sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý chặt chẽ hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn, đảm bảo tuân thủ pháp luật, lành mạnh và văn minh; kiên quyết ngăn chặn, loại bỏ những sản phẩm nghệ thuật có nội dung phản cảm, trái thuần phong mỹ tục.

Sở cũng kêu gọi các nghệ sĩ, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn cùng chung tay lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tình yêu Hà Nội thông qua những tác phẩm nghệ thuật sáng tạo, nhân văn; góp phần xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo và điểm đến nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam và khu vực châu Á.

