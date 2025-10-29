Tối 29/10, ca sĩ Jack - J97 (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) chính thức gửi lời xin lỗi công khai trên fanpage sau buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chiều cùng ngày. Nam ca sĩ nhận trách nhiệm và cam kết thay đổi sau hơn 10 ngày dậy sóng dư luận vì màn biểu diễn bị chỉ trích nặng nề về ngôn từ thô tục và thiếu kiểm duyệt.

Theo thông báo từ phía Jack, ê-kíp của ca sĩ nhận trách nhiệm về việc biểu diễn ca khúc chưa qua kiểm duyệt, đồng thời lắng nghe các góp ý xây dựng từ cơ quan chức năng.

Ca sĩ Jack. Ảnh: Tư liệu

Ca sĩ thừa nhận trách nhiệm về ngôn từ gây hiểu lầm, nhấn mạnh sự việc giúp anh nhận ra sức ảnh hưởng lớn của lời nói trên sân khấu. Jack cam kết rà soát toàn bộ nội dung sáng tạo sắp tới, tuân thủ định hướng văn hóa và tích cực tham gia hoạt động cộng đồng để lan tỏa hình ảnh người nghệ sĩ trẻ có trách nhiệm, tình yêu với quê hương đất nước.

Sự việc bắt nguồn từ sự kiện diễn ra ở Hà Nội tối 16/10. Trong phần trình diễn, Jack giới thiệu một ca khúc mới chưa chính thức ra mắt với phần lời mang tính ngạo mạn, dung tục và lệch chuẩn văn hóa. Cụ thể, khán giả và dư luận phản ứng mạnh trước những câu từ như "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà..." hay "Lào gì cũng t*n" được đánh giá là thô thiển, kích động và không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Ban tổ chức sự kiện sau đó xác nhận phần biểu diễn này không nằm trong kịch bản được duyệt trước, dẫn đến sự cố ngoài dự kiến. Đại diện Sở VHTT Hà Nội nhanh chóng xác nhận ca khúc không có trong danh sách các tác phẩm được chấp thuận biểu diễn tại sự kiện, vi phạm quy định về kiểm duyệt nội dung văn hóa.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng yêu cầu Sở cung cấp thông tin chi tiết và nhấn mạnh rằng ca từ bài hát có vấn đề.

Chỉ trong vài giờ sau buổi biểu diễn, video clip lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn bình luận chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng Jack - một nghệ sĩ trẻ đã lệch chuẩn trong sáng tác và biểu diễn, ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. Các chuyên gia văn hóa nhận định đây là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng nhạc rác đang tràn lan, kêu gọi siết chặt quản lý phát ngôn và sáng tác của nghệ sĩ trẻ.

Ban đầu, phía công ty quản lý của Jack phản hồi ca từ gốc hoàn toàn không có cụm từ tục tĩu và sự hiểu lầm xuất phát từ sai lệch cách diễn giải. Tuy nhiên, lập trường này bị dư luận bác bỏ, dẫn đến làn sóng khán giả tẩy chay và yêu cầu xử lý.

Thậm chí, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cũng chỉ rõ các sản phẩm của Jack là một trong những trường hợp lệch chuẩn văn hóa cần chấn chỉnh.

Thuần Phong