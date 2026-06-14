Nữ ca sĩ, diễn viên Jennifer Lopez trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại hậu trường một sự kiện âm nhạc ở Paris.

Jennifer Lopez diện bộ bodysuit ôm sát tông xám - đen với những khoảng cắt xẻ táo bạo ở phần ngực. Thiết kế giúp tôn lên đường cong cơ thể cùng đôi chân dài của nữ nghệ sĩ.

Trên sân khấu, cô mang đến loạt tiết mục sôi động với các ca khúc như On The Floor, Save Me Tonight... trong đó có màn kết hợp cùng David Guetta, khuấy động không khí trước sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả.

Vóc dáng nóng bỏng của nữ ca sĩ ở tuổi 57.

Thời gian gần đây, Jennifer Lopez duy trì lịch trình hoạt động nghệ thuật sôi nổi ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh.

Nữ nghệ sĩ liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn, tham gia quảng bá bộ phim mới Office Romance và góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình, podcast nổi tiếng.

Ở tuổi 57, nữ ca sĩ vẫn được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có sức hút hàng đầu làng giải trí quốc tế nhờ khả năng trình diễn bùng nổ, phong cách thời trang quyến rũ và nguồn năng lượng dồi dào trên sân khấu.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, Jennifer Lopez cũng thường xuyên chia sẻ về hành trình chăm sóc sức khỏe, duy trì vóc dáng và cân bằng cuộc sống, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ trung niên trên toàn thế giới.

Jennifer Lopez diễn ca khúc "On The Floor":

Nguồn: Daily Mail