Jennifer Lopez mặc kín đáo vẫn sexy nghẹt thở.

Giọng ca 57 tuổi vẫn sexy như thường lệ khi lên đồ tới dự lễ trao giải Quả cầu vàng 2026 diễn ra sáng 12/1 (giờ Việt Nam) tại Beverly Hilton, California (Mỹ). Jennifer Lopez xuất hiện vô cùng ấn tượng trong chiếc đầm vintage hiệu Jean-Louis Scherrer có trong bộ sưu tập năm 2003 với chất liệu xuyên thấu và chi tiết đắp nổi tinh tế.

Theo PEOPLE, đuôi váy được làm từ hàng trăm thước vải tuyn lụa vô cùng cầu kỳ, trong khi phần trên được làm từ vải xuyên thấu giúp Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trên thảm đỏ. Jennifer Lopez chọn búi tóc gọn và trang điểm nhẹ nhàng để làm nổi bật set đồ.

Jennifer Lopez từng 2 lần được đề cử Quả cầu vàng với vai diễn trong phim Selena (1997) và Hustlers (2019).

Jennifer Lopez nổi tiếng chăm chỉ tập luyện và có thân hình được đánh giá hoàn hảo ở tuổi 57 với đường cong được hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới mơ ước. Nữ ca sĩ cũng rất biết tận dụng lợi thế cơ thể của mình mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện hay trên sân khấu.

Nếu không chọn những bộ cánh hở hang, kiểu gì Jennifer Lopez cũng sẽ diện những chiếc váy ôm sát cơ thể với chất liệu xuyên thấu để khoe đường cong và vóc dáng nổi bật của mình. Jennifer Lopez rất đầu tư về mặt hình ảnh và chỉn chu mỗi lần xuất hiện nên luôn lọt top những ngôi sao mặc đẹp nhất.

Hiện Jennifer Lopez đang bận rộn với show diễn tại Las Vegas.

Ảnh: JJ

Clip: E!Online