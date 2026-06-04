Jennifer Lopez gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim Office Romance cô đóng chính tại Regal Union Square ở New York, Mỹ. Nữ diễn viên 56 tuổi chọn chiếc đầm lấp lánh đính hoa và thêu cầu kỳ bó sát của thương hiệu Miss Sohee mùa Xuân 2025. Thiết kế cúp ngực giúp Jennifer Lopez khoe đường cong nóng bỏng cùng vòng 1 nghẹt thở dù đã cận kề tuổi 60.

Nhiều năm qua, nữ ca sĩ sinh năm 1969 vẫn chăm chỉ tập luyện và giữ dáng nên dù có tuổi cô vẫn được xếp vào hàng những ngôi sao sexy bậc nhất Hollywood. Không chỉ nổi tiếng với những vũ đạo nóng bỏng, Jennifer Lopez còn được biết đến với phong cách ăn mặc táo bạo cùng thân hình bốc lửa, cứ xuất hiện là gây chú ý vì quá đẹp.

Jennifer Lopez gợi cảm hết nấc.

Office Romance là bộ phim tình cảm lãng mạn do Jennifer Lopez đóng chính sẽ lên sóng Netflix vào 5/6 này. Một lần nữa nữ ca sĩ trở lại với thể loại phim sở trường rất được chờ đợi.

Sau khi ly hôn chồng thứ 4 là nam diễn viên Ben Affleck cách đây 2 năm, Jennifer Lopez miệt mài đi diễn và đóng phim, hiện chưa hẹn hò ai. Nữ ca sĩ được nhận xét ngày càng ăn mặc táo bạo và gợi cảm bất chấp tuổi tác. Cô duy trì chế độ tập luyện và ăn kiêng nghiêm ngặt giúp cơ thể săn chắc và giữ phong độ suốt nhiều năm.