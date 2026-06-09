Jennifer Lopez liên tục gây chú ý từ khi phim Office Romance chính thức lên sóng Netflix toàn cầu từ ngày 5/6. Cảnh quay bikini táo bạo trên bãi biển, tin đồn tình cảm với bạn diễn Brett Goldstein, màn ra mắt sản phẩm làm đẹp... của nữ ca sĩ đều gây nhiều tranh cãi.

Trong phân cảnh mới nhất được công bố, Jennifer Lopez xuất hiện với bộ bikini nâu trên bãi biển bên cạnh bạn diễn. Nữ diễn viên gặp sự cố trang phục, phải buộc lại dây quần bơi, phủi cát khỏi người trước ống kính. "Trời ơi, cát vào mông tôi nhiều quá!" - cô thốt lên trước máy quay.

Nữ ca sĩ 57 tuổi diện bikini táo bạo.

Phân cảnh Jennifer Lopez diện bikini:

Trong phim, Jennifer Lopez vào vai Jackie Cruz, nữ CEO kiêm phi công dần nảy sinh tình cảm với Daniel - nam luật sư nội bộ chung công ty. Rào cản của cặp đôi là chính sách cấm yêu đồng nghiệp tại công ty, tạo nên nhiều tình huống trớ trêu trong phim.

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ với tờ Page Six rằng cặp đôi cố giữ sự chuyên nghiệp trong suốt quá trình ghi hình, song vẫn thể hiện các khoảnh khắc tình tứ trên trường quay. Nhiều nhân viên trong đoàn phim thừa nhận cả hai rất thân thiết. Bộ đôi còn cùng nhau đến xem vở nhạc kịch tại Broadway ở New York (Mỹ).

Jennifer Lopez và Brett Goldstein.

Tại thảm đỏ Netflix Upfront vào tháng 5, Jennifer Lopez công khai khen ngợi Brett Goldstein tử tế, dịu dàng và cực kỳ thông minh. Tuy nhiên, ở chương trình Today cùng MC Savannah Guthrie, cô lại thẳng thắn bác bỏ tin đồn tình cảm giữa cả hai.

Office Romance là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Jennifer Lopez với thể loại phim hài, lãng mạn, được giới phê bình đánh giá cao. Jennifer Lopez được khen có vai diễn phù hợp thế mạnh. Nam chính dù không có sức hút màn ảnh ngang tầm nữ ca sĩ song cả hai có màn trình diễn thuyết phục. Tuy nhiên, kịch bản phim bị chê là thiếu chiều sâu, dễ đoán.

Cảnh hôn nồng cháy của bộ đôi trong phim:

Ảnh, video: Instagram