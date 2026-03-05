Sáng 5/3 (giờ Việt Nam), cộng đồng nghệ sĩ Việt Nam bày tỏ nỗi tiếc thương sâu sắc trước tin ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời tại Mỹ sau thời gian dài chống chọi với bệnh u xương hàm. Nam ca sĩ sinh năm 1980 ra đi ở tuổi 46, để lại nỗi buồn cho đồng nghiệp và khán giả.

Tùng Dương và Kasim Hoàng Vũ tại Sao mai điểm hẹn 2004.

Ca sĩ Tùng Dương bày tỏ trên trang cá nhân: "Sáng ra nghe tin Kasim đã rời cõi tạm, lòng bỗng chùng xuống. Đời người vốn vô thường, gặp nhau giữa nhân gian, cùng đi qua một đoạn đường rồi lại chia tay trong lẽ tự nhiên của sinh và tử. Bạn đã khép lại một kiếp nhân sinh, nhưng tiếng hát và những kỷ niệm đẹp của Sao mai điểm hẹn 2004 vẫn còn ở lại trong lòng bạn bè, khán giả. Cầu mong bạn nhẹ bước sang một cảnh giới an lành, buông hết những ưu phiền của cõi trần".

Nghệ sĩ hài Thúy Nga kể lại buổi sáng nhận hung tin, cho biết bản thân không tin và liên tục gọi điện cho Kasim nhưng máy đều tắt.

Thúy Nga cùng Nguyễn Hồng Nhung, Trizze Phương Trinh bên Kasim.

Kasim Hoàng Vũ hát "Giấc mơ Cha Pi"

Chị xúc động chia sẻ về người đồng nghiệp kiên cường: "Anh em nghệ sĩ luôn nhớ đến bạn, dù bệnh tật nhưng vẫn siêng năng, chăm chỉ không muốn phiền đến ai, đến khi mất đi vẫn không muốn cho mọi người biết".

Ca sĩ Đông Đào cũng gửi lời chia buồn đến gia đình. Ca sĩ Thanh Thảo tiếc thương người đồng nghiệp mà chị quen gọi bằng tên thân mật Kim Sa, xúc động trước sự vô thường của cuộc đời.

Minh Phi

Ảnh: FBNV, Tư liệu

