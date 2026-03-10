Ngày 10/3, tờ Zaobao đưa tin nữ ca sĩ Lam Huân đã qua đời ở tuổi 49, khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ tiếc thương.

Theo truyền thông địa phương, chồng của nữ ca sĩ xác nhận cô bất ngờ bị nhồi máu cơ tim khi đang biểu diễn tại Cao Hùng vào ngày 10/1. Dù được cấp cứu kịp thời và giữ được tính mạng, Lam Huân rơi vào trạng thái hôn mê suốt 2 tháng trước khi qua đời vào sáng 9/3.

Ca sĩ Lam Huân.

Bạn thân của cô, nghệ sĩ Hạ Vân cho biết Lam Huân trút hơi thở cuối cùng vào khoảng hơn 7 giờ sáng. Trong lời tiễn biệt, Hạ Vân nghẹn ngào viết: “Tôi biết cuộc đời bạn đã quá vất vả. Bạn luôn nỗ lực vì gia đình, gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm. Chắc bạn đã rất mệt rồi, hãy nghỉ ngơi và ra đi thanh thản”.

Lam Huân được khán giả biết đến với biệt danh “tiểu Hoàng Tiểu Hổ” nhờ giọng hát và ngoại hình được cho là khá giống nữ ca sĩ nổi tiếng này. Cô từng xuất hiện trong các chương trình truyền hình như Super Red Talent Show và Mr. Player.

Trong nhiều năm, Lam Huân hoạt động tích cực trên các sân khấu ca nhạc và biểu diễn tại nhiều sự kiện thương mại ở các địa phương.

Lam Huân khoe giọng hát trên sóng truyền hình: