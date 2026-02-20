Gia đình Eric Dane xác nhận với tờ PEOPLE diễn viên đã qua đời vào chiều 19/2 (theo giờ địa phương) ở tuổi 53, sau gần 1 năm mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS) hay còn gọi là bệnh Lou Gehrig. Tài tử mắc căn bệnh tương tự nhà khoa học người Anh Stephen Hawking.

Gia đình Eric Dane cho biết, trong quá trình chống chọi với bệnh tật, anh tích cực vận động nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh quái ác của mình. Người thân Eric Dane gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã chia buồn, mong được tôn trọng sự riêng tư trong giai đoạn đau thương.

Eric Dane trong quá trình chống chọi với căn bệnh ALS.

Eric Dane công khai mắc bệnh ALS trên trang cá nhân:

Eric Dane sinh năm 1972 tại San Francisco, Mỹ. Anh bén duyên với nghiệp diễn khi được rủ tham gia vai chính một vở kịch ở trường trung học, sau đó lập tức đem lòng yêu nghề. Nam diễn viên khởi đầu sự nghiệp với vai khách mời trên nhiều series truyền hình như: Saved by the bell, The wonder years, Roseanne và Married... with children, tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên The basket vào năm 2000.

Bước ngoặt đến Eric Dane vào năm 2006 khi anh xuất hiện ở mùa 2 Grey's anatomy với vai bác sĩ Mark Sloan. Sức hút của nhân vật lớn đến mức từ vai khách mời, anh được nâng thành diễn viên chính. Vai Cal Jacobs trong series đình đám Euphoria là vai diễn thử thách nhất của Eric Dane. Ngoài phim truyền hình, anh còn góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh như Marley & Me, American carnage, Bad boys: Ride or die.

Eric Dane trong 'Bad boys: Ride or die'.

Năm 2004, Eric Dane kết hôn với nữ diễn viên Rebecca Gayheart và có 2 con gái. Năm 2009, trong một video riêng tư, Eric Dane thừa nhận bị bệnh trầm cảm, nghiện thuốc giảm đau sau một chấn thương. Rebecca Gayheart nộp đơn ly hôn năm 2018 nhưng đến tháng 3/2025 lại rút đơn.

Ảnh, video: Instagram nhân vật