Ngày 24/2, tờ Mirror đưa tin Nicole Vargas Gomez qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường Circasia, tỉnh Quindío (Colombia), hưởng dương 19 tuổi.

Nữ ca sĩ Nicole Vargas Gomez.

Theo cảnh sát địa phương, nữ ca sĩ và một người đàn ông 40 tuổi đang băng qua đường thì bị một chiếc xe tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến cả 2 bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống phía bên kia đường. Tài xế sau đó rời khỏi hiện trường mà không dừng lại hỗ trợ nạn nhân. Lực lượng chức năng đang truy tìm người điều khiển chiếc xe.

Thông tin được công bố đã khiến người hâm mộ bàng hoàng, nhiều lời tiếc thương được gửi tới trang cá nhân của cô.

Nicole từng gây chú ý khi tham gia The Voice Kids Colombia năm 12 tuổi. Dù không vào sâu ở vòng chung kết, cô vẫn theo đuổi đam mê âm nhạc, thường xuyên biểu diễn tại các lễ hội và sự kiện trong nước. Bên cạnh ca hát, Nicole theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại University of Quindío.

Cô từng gây chú ý ở The Voice Kids Colombia.

Trong thông cáo chia buồn, đại diện nhà trường nhận xét Nicole là sinh viên tận tâm, tích cực tham gia hoạt động văn hóa. “Từ giảng đường đến sân khấu, em luôn để lại dấu ấn bằng sự kỷ luật và tình yêu sâu sắc dành cho nghệ thuật”, thông báo viết.

Thông tin về cái chết của Nicole Vargas Gomez: