Ngày 13/10, showbiz Việt chấn động khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân - biệt danh Ngân 98 - về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo kết quả điều tra, Ngân 98 điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, trong đó mẹ ruột đứng tên giám đốc nhưng mọi hoạt động kinh doanh và tài chính đều do cô trực tiếp chỉ đạo. Từ năm 2021, Ngân hợp tác với các nhà máy tại Hà Nội để gia công sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như super detox x3, x7, x1000 - những sản phẩm được cấp phép lưu hành hợp pháp.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Tuy nhiên, cơ quan điều tra phát hiện Ngân đã lợi dụng hình thức hàng tặng kèm để tiêu thụ thêm một sản phẩm khác mang tên viên rau củ collagen. Loại sản phẩm này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố nhưng vẫn được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu x3-x7-x1000 và quảng cáo là tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm.

Các sản phẩm được phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên để che giấu dòng tiền trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Chỉ trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Lương Bằng Quang - người đàn ông gắn bó với Ngân 98

Giữa tâm bão pháp lý, công chúng đổ dồn sự chú ý vào Lương Bằng Quang - nam ca sĩ, nhạc sĩ 43 tuổi nổi tiếng với nhiều bản hit. Khi VietNamNet liên hệ, điện thoại của Lương Bằng Quang tắt máy.

Sinh ngày 28/1/1982 tại TPHCM trong một gia đình có máu nghệ thuật với cha là nhạc sĩ Lương Bằng Vinh. Năm 2002, ở tuổi 20, anh bắt đầu sáng tác chuyên nghiệp. Lương Bằng Quang từng là nhạc sĩ trẻ nhất nhận giải Làn Sóng Xanh năm 2004 ở tuổi 22, nổi đình đám thập niên 2000. Anh ghi dấu ấn với loạt hit như: Chính em, Đừng làm nỗi đau thêm dài, Anh tin mình đã trao nhau một kỷ niệm, Bay cùng tình yêu, Nỗi đau ngự trị...

Lương Bằng Quang và Ngân 98.

Sau này, sự nghiệp của Lương Bằng Quang có phần chững lại, phần lớn do những lùm xùm đời tư. Anh từng trải qua nhiều mối tình, trong đó vài mối được công khai và không ngại thừa nhận bản thân đào hoa. Nhưng mọi thứ thay đổi khi anh gặp Ngân 98 - cô gái nổi lên từ cộng đồng DJ và hot girl mạng xã hội.

Hành trình tình yêu giữa Lương Bằng Quang và Ngân 98 bắt đầu từ năm 2016, chính thức công khai vào tháng 5/2017 khi cô còn là một DJ trẻ tuổi.

Năm 2020, Lương Bằng Quang từng công khai bênh vực Ngân 98 khi cô bị chỉ trích vì sử dụng chất kích thích dù phải hứng chịu gạch đá từ công chúng. Trong năm đó, họ từng chia tay vì Ngân 98 ghen tuông. Lương Bằng Quang từng cầu hôn nhưng bị từ chối vì lý do ghen tuông quá mức.

Đến năm 2024, họ chính thức đăng ký kết hôn vào đúng kỷ niệm 7 năm bên nhau với bộ ảnh cưới lãng mạn được chia sẻ rộng rãi. Ngay cả mẹ Lương Bằng Quang từng có mâu thuẫn với con dâu tương lai cũng đã cải thiện mối quan hệ.

Đầu năm 2025, Lương Bằng Quang bất ngờ thừa nhận từng lợi dụng cô suốt 2 năm để khiến Ngân 98 chán nản và tự chia tay nhưng cuối cùng họ vẫn quay về bên nhau.

Ở tuổi 43, Lương Bằng Quang vẫn hoạt động sôi nổi với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất. Sự nghiệp anh có phần biến đổi sau khi yêu Ngân 98, từ những dự án lớn chuyển sang các hoạt động cá nhân và kinh doanh, nhưng thu nhập từ hit cũ vẫn giúp anh có cuộc sống sung túc.

Lương Bằng Quang thể hiện "Đừng làm nỗi đau thêm dài":

Ẩn Lan

Ảnh: Tư liêu, video: VTV