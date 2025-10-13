Ngày 13/10, thông tin Võ Thị Ngọc Ngân tức Ngân 98 bị bắt khiến dư luận quan tâm, sản phẩm của đối tượng được nhiều người mua sử dụng.

Cụ thể, Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm do Ngân 98 sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng công bố, là hàng giả, một số mẫu (sản phẩm viên colagen) chứa các chất cấm sibutramine và phenolphthalein.

Đột quỵ, tử vong vì thuốc giảm cân trôi nổi

Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từng tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc nặng do sử dụng thuốc giảm cân trôi nổi trên mạng xã hội, đặc biệt là các loại viên nang, trà, bột gắn mác “giảm cân siêu tốc”, “giảm mỡ trong 7 ngày”…

Điểm chung của các ca bệnh này là đều chứa sibutramine - một hoạt chất đã bị cấm sử dụng trên toàn thế giới vì gây hậu quả nghiêm trọng cho tim mạch và thần kinh trung ương.

Theo Bác sĩ Dương Minh Tuấn - Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, sibutramine từng được sử dụng trong thuốc điều trị béo phì vì có tác dụng ức chế trung tâm thèm ăn, giúp người dùng giảm cân nhanh.

Tuy nhiên, sau một loạt nghiên cứu cho thấy thuốc làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, loạn nhịp tim, tăng huyết áp, rối loạn tâm thần và trầm cảm, Cục Quản lý Dược Mỹ (FDA) và Cơ quan Y tế châu Âu (EMA) đã rút toàn bộ thuốc chứa sibutramine khỏi thị trường từ năm 2010.

Ở Việt Nam, Bộ Y tế cũng cấm tuyệt đối sibutramine, nhưng nhiều cơ sở vẫn lén lút trộn vào thuốc giảm cân để tạo hiệu quả “thần tốc”.

Các sản phẩm của Ngân 98 có chứa chất nguy hiểm cho sức khỏe. Ảnh: Công An TPHCM.

"Người mua thuốc uống vài ngày thấy sụt cân nhanh, mất ngủ, bồn chồn, không đói, tưởng là hiệu quả nhưng thực chất đang tự đầu độc tim và não mình", bác sĩ Tuấn cho biết.

Dấu hiệu ngộ độc sibutramine:

- Hồi hộp, tim đập nhanh, tăng huyết áp

- Mất ngủ, lo âu, kích động, ảo giác

- Buồn nôn, đau đầu, vã mồ hôi, run tay

- Trong trường hợp nặng: tăng thân nhiệt, loạn nhịp tim, co giật, hôn mê, đột quỵ, thậm chí tử vong.

Nhiều bệnh nhân vào Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tăng huyết áp kịch phát, rối loạn nhịp tim, men tim tăng cao, suy gan - thận cấp sau khi dùng thuốc giảm cân chỉ vài ngày.

Phenolphthalein đầu độc tế bào, gây ung thư

Bên cạnh sibutramine, kết quả giám định sản phẩm giảm cân của Ngân 98 còn phát hiện phenolphthalein. Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh - Thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, giải thích đây một chất được dùng trong phòng thí nghiệm để làm chất chỉ thị, từng được sử dụng trong thuốc nhuận tràng nhưng đã bị cấm vì gây độc tế bào, tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư, gây đột biến gene có thể gây ung thư đại tràng, hoại tử da.

“Chất này kích thích nhu động ruột rất mạnh, gây tiêu chảy, mất nước, rối loạn điện giải, đặc biệt là giảm kali máu. Khi nồng độ kali giảm, cơ tim có thể rối loạn dẫn truyền, gây loạn nhịp, yếu cơ hoặc ngừng tim đột ngột”, bác sĩ Mạnh nói.

Ngoài ra, còn làm tăng gánh nặng cho gan và thận, là hai cơ quan chịu trách nhiệm chuyển hóa và đào thải độc tố. Việc sử dụng lâu dài có thể khiến chức năng gan, thận suy yếu mà người dùng không hề biết.

Theo bác sĩ Tuấn, việc giảm cân bền vững phải dựa trên nguyên tắc khoa học, gồm: Giảm năng lượng nạp vào hợp lý, không nhịn ăn cực đoan; tăng vận động thể lực đều đặn; điều chỉnh rối loạn nội tiết, chuyển hóa (nếu có) dưới hướng dẫn bác sĩ.

Những người béo phì cần điều trị thuốc, chỉ nên dùng thuốc giảm cân được Bộ Y tế cấp phép, có theo dõi y khoa chặt chẽ.

"Không có viên thuốc nào giúp tan mỡ 7 ngày mà lại vô hại. Mỗi viên thuốc giảm cân trôi nổi đều có thể là thuốc độc", bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.