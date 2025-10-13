Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Từ năm 2021, Ngân 98 bán một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân, lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ collagen". Thực tế, cô vẫn bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng. Một số mẫu "viên collagen" này chứa các chất cấm và những hoạt chất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Thông tin Ngân 98 bị bắt gây xôn xao vì hôm qua 12/10, cô vẫn cập nhật ảnh đi làm từ thiện với bạn trai - nhạc sĩ Lương Bằng Quang.
Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, hành nghề DJ. Theo nguồn tin của phóng viên, cô khá đắt show bởi phong cách hở hang táo bạo. Thời mới vào nghề, cô được nhạc sĩ Lương Bằng Quang hỗ trợ nhiều trong việc giới thiệu, kết nối với các ông bầu, tụ điểm, từ đó dần xây dựng thương hiệu cá nhân.
Nguồn tin riêng cũng cho biết cát-sê của
Ngân 98 thuộc hàng cao, vài năm trước đã vào khoảng 60-70 triệu đồng/show và tăng đều, hiện tại có thể lên đến trăm triệu. Nữ DJ luôn đầu tư mạnh cho phần nhìn mỗi lần xuất hiện, nhất là các bộ trang phục tự thiết kế, nhờ vậy tạo điểm nhấn cho bản thân và được khách hàng ưa chuộng.
Trước khi bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Ngân 98 đã là một trong những nhân vật mạng tai tiếng bậc nhất với "gia tài" scandal dày đặc.
Xuất phát điểm của nữ DJ là một hot girl mạng chuyên đăng nội dung, livestream phản cảm. Khoảng năm 2019, loạt ảnh khỏa thân, video khiêu dâm của hot girl này lan truyền trên Internet, gây tranh cãi dữ dội. Ngân 98 giải thích rằng bị kẻ gian trộm điện thoại, đòi 300 triệu đồng tiền chuộc nhưng cô từ chối trả.
Từ khi yêu nhạc sĩ Lương Bằng Quang, Ngân 98 được bạn trai dạy nghề và trở thành DJ, đồng thời dần "tẩy trắng" hình ảnh bằng truyền thông xã hội. Dù vậy, cô vẫn thường xuyên vướng scandal. Năm 2020, khi làm DJ tại một quán bar ở Tây Ninh, người đẹp bị bắt, qua kiểm tra thì phát hiện dương tính với ma túy.
Năm 2020, Ngân 98 bị cấm diễn 4 tháng, phạt hành chính 40 triệu đồng vì ăn mặc phản cảm khi đi diễn ở quán bar tại Hà Nội. Tháng 6 cùng năm, cô bị diễn viên Yaya Trương Nhi đâm đơn kiện lên Tòa án Nhân dân Quận 8 (cũ), TPHCM vì phát ngôn sai sự thật, vu khống. Ngoài ra, người đẹp cũng thường xuyên lời qua tiếng lại với một số hot girl mạng, KOL.
Lần gần nhất, Ngân 98 gây tranh cãi khi xô xát với nhân viên bảo vệ Nhà thờ Lớn, TP Hà Nội. Điều đáng nói, nhiều bằng chứng cho thấy cô quay clip nói toàn phần phải về mình, giấu đi những hành vi sai.
Trong chuyện tình cảm,
Lương Bằng Quang và Ngân 98 cũng là cặp đôi tai tiếng. Họ từng bị chỉ trích khi có cử chỉ thân mật quá mức, thậm chí là dung tục khi livestream trước hàng nghìn khán giả. Hai người cũng gây ngán ngẩm khi thỉnh thoảng công bố chia tay, tố cáo đối phương thậm tệ, sau vài ngày lại hàn gắn "như chưa từng có cuộc chia ly". Sau vài lần như vậy, khán giả không còn quan tâm, tin rằng hai người tạo scandal đánh bóng tên tuổi.
Lương Bằng Quang quay vlog về buổi diễn cùng Ngân 98
