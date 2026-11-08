Mascot Cao Bồi Lang gây bối rối khi giao tiếp bằng giọng nữ cao nhưng trình diễn bằng giọng rock nam, vừa hát vừa rap ở "Ca sĩ mặt nạ 2026". Lion Vui Tươi khiến Tăng Duy Tân, Trấn Thành rơi nước mắt trước ca khúc về nỗi nhớ nhà.

Tập 6 của Ca sĩ mặt nạ 2026 mang tới chủ đề “Tin đồn" với 5 mascot thuộc bảng C. Tham gia cùng ban cố vấn là 2 khách mời Tăng Duy Tân, Vương Bình.

Bò Sữa Achu là mascot tiếp theo dừng chân, lộ diện là "anh trai" CONGB. Đây tiếp tục là kết quả không nằm ngoài dự đoán của 4 cố vấn, cũng như khán giả trên mạng xã hội. Tương tự NEGAV (Gauci), Quân A.P (Dol-La-La), trên nền tảng Threads, CONGB cũng được người hâm mộ dí dỏm ví với "câu hỏi chống liệt" ở các đề thi.

Dù liên tục tìm cách đánh lạc hướng, nam ca sĩ vẫn không thể giấu chất giọng đặc trưng.

Tham gia chương trình, CONGB mong muốn thể hiện những màu sắc khác trong giọng hát. Trình diễn sau lớp mặt nạ giúp anh tự tin thử nghiệm những cách thể hiện mới. Anh thừa nhận đây là chất giọng thật mình từng sử dụng trong những ngày đầu theo đuổi âm nhạc.

Các cố vấn tiếc nuối khi CONGB chưa lựa chọn ca khúc đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, xứng với nền tảng thanh nhạc của mình. Bích Phương an ủi CONGB, mời đàn em qua nhà ăn cơm cùng mình và Tăng Duy Tân.

Khép lại hành trình ở Ca sĩ mặt nạ, CONGB trình diễn Tạm thương - một sáng tác của chính anh.

Trước khi lộ diện, CONGB hát Còn thương nhưng không còn yêu, chủ động khai thác những nốt cao, khoe giọng gió. Khi biết mình bị lộ danh tính, anh ra sức năn nỉ, đòi chuyển khoản sau cho Trấn Thành để anh giữ bí mật.

Bò Sữa Achu là mascot tiếp theo dừng chân, lộ diện là CONGB.

Sau các nghi vấn ở vòng trước, cũng như những dự đoán trên mạng xã hội cho rằng Khỉ Xù Mì là "em xinh" Muộii, ban cố vấn liên tục đặt câu hỏi xoay quanh Em xinh say hi để quan sát phản ứng của Khỉ Xù Mì.

Trình diễn ca khúc Hạt mưa vương vấn được phối mới, Khỉ Xù Mì thể hiện những quãng cao nội lực. Trấn Thành chia sẻ, anh biết đến ca khúc như một dạng nhạc “sung” nhưng phiên bản của mascot lại rất đẹp, tình cảm, với chất giọng vừa bay bổng vừa nội lực. Mascot chuyển từ giọng ngực sang giọng pha, giọng óc rất mượt, chứng minh mình đã được học thanh nhạc bài bản.

Nghe những lời nhận xét, mascot không giấu được nước mắt. Nữ ca sĩ cho rằng đã mất ngủ, liên tục tập đi tập lại các bài trình diễn.

Tăng Duy Tân khẳng định đã biết chắc chắn Khỉ Xù Mì nhưng muốn mascot có thêm cơ hội thể hiện nên chỉ chúc cô bước vào vòng sau thật bình tĩnh, tự tin.

Mascot Khỉ Xù Mì.

Cao Bồi Lang được cho là giao tiếp bằng giọng nữ cao nhưng hát bằng giọng rock nam khiến dàn cố vấn bối rối. Đây cũng là mascot gây tò mò nhất với khán giả nhờ chất giọng nội lực, nam tính. Từ dữ kiện vòng trước, ban cố vấn từng đoán mascot đến từ Nghệ An.

Trình diễn Quyền yếu đuối, Cao Bồi Lang tiếp tục thể hiện giọng khàn đặc trưng, gây bất ngờ với phân đoạn rap. Sự tương phản giữa giọng nói dịu dàng và giọng hát trầm khàn khiến mascot giữ vững danh tính.

MC Trấn Thành liên tưởng đến Hà Lê, Dũng Hà. Vương Bình nghi vấn mascot giả giọng khàn nhưng màu giọng này vẫn được giữ nguyên ở cả những nốt cao. Bích Phương thừa nhận đây là mascot khó đoán nhất.

Trên nền tảng Threads, khán giả cũng không thể đoán ra danh tính Cao Bồi Lang vì anh đều hát, rap rất tốt, trong khi đa phần rapper sẽ không có thế mạnh về thanh nhạc. Divo Tùng Dương, Khánh Phương, 24K.Right, Robber, Tage đều được gọi tên.

Mascot Cao Bồi Lang.

Heo Má Hồng tiếp tục mang tới âm hưởng dân ca Bắc Bộ với Theo em về nhà. Sự nhất quán trong cách lựa chọn thể loại ca khúc càng củng cố suy đoán mascot là người miền Bắc.

Loạt cái tên được các cố vấn đưa ra gồm Lamoon, Chi Xê, ca nương Kiều Anh, Ngọc Khuê, song chưa dự đoán nào đủ thuyết phục để ban cố vấn thống nhất.

Mascot Heo Má Hồng.

Lion Vui Tươi tạo khoảng lặng với ca khúc mới - Em ơi về thôi do chính anh sáng tác. Mascot gửi gắm nỗi lòng của những người con xa quê để lập nghiệp, cùng nỗi nhớ những bữa cơm thân thuộc bên bố mẹ.

Bích Phương cảm nhận được sự xúc động của Lion Vui Tươi ngay từ những nốt nhạc đầu tiên nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn. Bích Phương cho rằng giữ được kỹ thuật trước những cảm xúc về gia đình là điều không dễ dàng, cảm nhận được sự chân thành của anh.

MC Trấn Thành trân trọng cách mascot hát bằng cả trái tim. Anh cho rằng dù có vài điểm chưa trọn vẹn về kỹ thuật do cảm xúc chi phối, những khoảnh khắc ấy làm nên sự chân thật cho tiết mục.

Tăng Duy Tân nghẹn ngào, không thể nói nên lời vì nhớ nhà. Nếu Lion Vui Tươi đúng là nhân vật anh đang dự đoán, đây là nghệ sĩ anh đã theo dõi từ lâu, cảm thấy có nhiều điểm tương đồng với chính mình. Nam ca sĩ tin rằng Lion Vui Tươi sẽ còn tiến xa hơn trong sự nghiệp, trở thành niềm tự hào của bố mẹ.

Trên mạng xã hội, Xuân Định KY là người được gọi tên nhiều nhất cho Lion Vui Tươi.

Khỉ Xù Mì hiện dẫn đầu bảng C sau 2 vòng.

Lion Vui Tươi gây nghẹn ngào cho dàn cố vấn.

5 mascot của bảng C.

Ảnh, video: BTC