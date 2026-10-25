NEGAV lộ diện là Gauci ở "Ca sĩ mặt nạ 2026". Báo Berry có màn trình diễn ấn tượng, được Trấn Thành gọi là “diva thế hệ mới”, Đức Phúc còn đề nghị được nghe lại.

Ở tập 4 của Ca sĩ mặt nạ, 2 cố vấn khách mời Đức Phúc, Hà Nhi tham gia cùng Trấn Thành, Bích Phương. Chương trình bước vào vòng 2 với chủ đề "Sống cuộc đời khác".

Gauci biểu diễn Có hẹn với thanh xuân. Mascot chia sẻ từng tự ti về giọng hát, chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể tham gia một cuộc thi âm nhạc.

Dê Du Ký mang tới ca khúc Cự tuyệt. Anh không che giấu màu giọng như trước, tự tin thể hiện giọng hát dày, ấm, mang nét cổ điển khiến ban cố vấn nhanh chóng nhận diện các đặc trưng quen thuộc. Trấn Thành nhận định đây là chất giọng ngày càng hiếm gặp. Giọng ca được cộng đồng mạng gọi tên nhiều nhất là Lân Nhã.

Koalaoke chọn hát Ngày gió giông. Cách xử lý giọng hát của mascot cũng có sự thay đổi so với lần xuất hiện trước. Ngay khi Koalaoke hát 2 từ đầu tiên, Trấn Thành đã tự tin với phán đoán của mình, thậm chí đề nghị mở đáp án ngay trên sân khấu. Anh thừa nhận mình là người vừa trao giải cho Koalaoke cách đây không lâu.

Trên mạng xã hội, khán giả ngày càng chắc chắn với dự đoán đây là buitruonglinh. Người hâm mộ của nam ca sĩ còn cho rằng anh biết mình đã bị lộ nên không còn thiết tha việc che giấu màu giọng.

Gauci và Koalaoke.

Báo Berry hé lộ mối liên kết thân tình với "bé Beo" - mascot gắn với WEAN trong Tinh hà say hi nhằm đánh lạc hướng ban cố vấn rằng mình là NAOMI (NAOMI và WEAN là cặp đôi nổi tiếng với nhiều ca khúc kết hợp được yêu thích. Cả hai chia tay sau thời gian hẹn hò nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết). Điều này khiến khán giả tin rằng mascot không phải là NAOMI.

Dù giao lưu bằng tiếng Anh, Báo Berry chọn hát ca khúc tiếng Việt gắn liền với Mỹ Linh - Em mơ về anh. Mascot thể hiện khả năng cảm nhạc, xử lý giai điệu linh hoạt, tự tin. Báo Berry còn tận dụng những khoảng ngân, cao trào để tạo dấu ấn riêng khiến ban cố vấn thán phục. Đức Phúc còn đề nghị mascot hát lại đoạn bridge vì quá ấn tượng với phần thể hiện của cô.

Cách phát âm tiếng Việt có phần không tự nhiên khiến ban cố vấn nghi ngờ đây là một giọng ca gốc Việt, sinh sống ở nước ngoài. Đức Phúc nhận định, Báo Berry là một ca sĩ trẻ chịu ảnh hưởng từ Ariana Grande, không thành thạo tiếng Việt. Trấn Thành dành nhiều lời khen cho kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện của mascot, gọi cô là một “diva thế hệ mới”.

Báo Berry còn hát chay một đoạn và vẫn thể hiện được kỹ thuật thanh nhạc dù giọng đã bị bóp méo.

Ban cố vấn đưa ra những cái tên khác nhau từ Hương Tràm đến Nguyễn Ngọc Anh, Phương Linh. Trên mạng xã hội, thí sinh The Voice Mỹ - Rachele Nguyễn là người được nhắc đến nhiều nhất.

Báo Berry.

Toàn bộ phần trình diễn và hát chay của Báo Berry:

Mad Long đổi từ giọng miền Nam sang giọng miền Bắc với phong thái có phần đanh đá. Sự biến hóa này khiến Đức Phúc liên tục khẳng định đây là một người chị mà anh quen biết.

Mascot thể hiện ca khúc Hoa và Váy. Trên nền giai điệu gắn với câu chuyện hạnh phúc của ngày cưới, Mad Long khai thác khía cạnh tiếc nuối, buồn bã qua một phân đoạn mở rộng của ca khúc, tạo điểm nhấn so với bản gốc. Cô không phô diễn nội lực từ đầu mà từng bước đẩy cảm xúc lên cao trào.

Theo Trấn Thành, Mad Long đã lựa chọn ca khúc phù hợp với quãng giọng, tạo nên những khoảnh khắc mà sân khấu như được “thánh hóa” trong vài phút ngắn ngủi, tạo ra những cảm xúc khó có thể lặp lại. Bích Phương phán đoán đây là Hương Tràm, còn Đức Phúc nghiêng về Nhật Thủy.

Khán giả trên mạng xã hội dành nhiều lời khen cho phần trình diễn của Mad Long, dự đoán đây là Văn Mai Hương hoặc MAIQUINN.

Mad Long.

Sau khi tổng hợp kết quả bình chọn của cả vòng 1 và vòng 2, Báo Berry vươn lên dẫn đầu, Gauci xếp cuối và chính thức bị loại khỏi chương trình. Mascot được hé lộ là NEGAV.

Điều này không nằm ngoài dự đoán của ban cố vấn lẫn số đông khán giả. Trấn Thành còn dí dỏm trêu rằng: "1000% NEGAV mà bày đặt 'nhái' GREY D".

NEGAV cho biết tham gia chương trình vì muốn có cơ hội đứng trên sân khấu, sống trọn với đam mê, thể hiện bản thân ở một khía cạnh khác. Anh cho biết từng có khoảng thời gian trục trặc trong hành trình sự nghiệp, nhận nhiều ý kiến trái chiều, tưởng chừng đã "lạc" mất bản thân. Song rapper thừa nhận mình may mắn vì vẫn được đón nhận trở lại. Đây là động lực để anh yêu nghề hơn, tiếp tục cống hiến.

NEGAV mong muốn được sống như Trấn Thành - mang tiếng cười đến cho mọi người, theo đuổi những mục tiêu lớn và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn.

Các cố vấn dành nhiều lời ghi nhận cho sự tiến bộ của NEGAV. Trấn Thành nhận xét NEGAV là người sống bản năng, tự nhiên. Sự khác biệt này giúp rapper tạo dấu ấn, được nhận ra giữa đám đông.

Gauci có điểm bình chọn thấp nhất trong 5 mascot.

NEGAV lộ diện là Gauci:

Ảnh, video: BTC