Tập 5 của Ca sĩ mặt nạ 2026 mang tới chủ đề “Khai quật lịch sử tìm kiếm” với 5 mascot thuộc bảng B. Tham gia cùng ban cố vấn là 2 khách mời Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều.

Ali Hoàng Dương từng nghĩ mình sẽ được mời vào vị trí mascot, tự tin khẳng định nghe nhạc rất nhiều, có thể nhận diện giọng hát của mọi người. Pháp Kiều cũng tự tin là người “nắm trùm” các bản hit của Anh trai say hi mùa 1, có khả năng cập nhật, ghi nhớ âm nhạc không kém cạnh Ali Hoàng Dương.

Dol-La-La là mascot tiếp theo dừng chân, lộ diện là Quân A.P. Đây là kết quả không nằm ngoài dự đoán của phần lớn ban cố vấn, cũng như khán giả trên mạng xã hội. Trên nền tảng Threads, người hâm mộ hài hước ví một số mascot với các câu hỏi “chống liệt” trong đề thi. NEGAV với mascot Gauci cũng được cho là quá dễ đoán.

Trấn Thành nhận xét Quân A.P sở hữu chất giọng trời cho, chỉ cần cất tiếng hát là gần như mọi người đều có thể nhận ra. Tuy nhiên, nam MC trước đó lại chọn “anh trai” HYO là giọng ca đằng sau mascot Dol-La-La.

Quân A.P cũng hé lộ chuyện tình 14 năm với người yêu Lê Khanh, xác nhận sẽ sớm gửi thiệp cưới tới dàn ban cố vấn. Khi được Trấn Thành hỏi bí quyết để giữ một mối quan hệ lâu bền, Quân A.P thừa nhận cả hai từng chia tay trong vài năm, từ đó mới hiểu hơn về tình yêu.

Ở tập 14 Running Man Vietnam 2026 - Chạy ngay đi, cả hai cũng công khai chuyện tình cảm, làm đám cưới ngay trên sóng truyền hình. Trước khi bị loại, Quân A.P trình diễn Kẻ say tình.

Dol-La-La lộ diện là Quân A.P.

Quân A.P không gây bất ngờ khi lộ diện.

Mimibu lựa chọn Hello em có khỏe không? - ca khúc mang màu sắc Indie tự sự, trẻ trung, khác hoàn toàn với phần trình diễn mang âm hưởng dân ca ở vòng 1. Ngay từ phần giao lưu, Pháp Kiều đoán Mimibu là Pháo Northside dựa trên chất giọng khi trò chuyện. Tuy nhiên, giọng hát của mascot lại khác biệt đáng kể khi hát. Trấn Thành đánh giá Mimibu có tư duy âm nhạc lạ, màu giọng riêng, cách hát khá mạo hiểm. Bích Phương cũng cho rằng việc cố ý thay đổi giọng hát là lựa chọn mạo hiểm, dễ phản tác dụng nhưng Mimibu đã xử lý tốt ở lần này.

Mascot cho biết đây là một trong những ca khúc khó thể hiện nhất đối với mình. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, một số khán giả cho rằng cách hát của cô lạ nhưng sến, gây khó chịu. Nhiều người gọi tên Á quân Em xinh say hi - Lyhan là người đứng sau mascot.

Phần trình diễn của Mimibu nhận ý kiến trái chiều từ khán giả.

Trình diễn Phía bên kia thành phố, Cô Sao hát nhẹ nhàng, tiết chế nhưng vẫn phô diễn nội lực ở những nốt cao. Ban cố vấn nhận xét cách nhấn nhá, bỏ nhỏ và xử lý những nốt cao bằng lối hát thỏ thẻ khiến từng câu hát trở nên mềm mại, tình cảm. Bích Phương thừa nhận đây là giọng hát đầy kỹ thuật, mang dáng dấp của đàn chị có nhiều trải nghiệm.

Ngay khi xuất hiện, cách giao tiếp sắc sảo, dứt khoát khiến Ali Hoàng Dương cho rằng phong thái này chỉ có thể thuộc về một diva. Trấn Thành lại nhận xét mascot có phần trẻ trung, nhạy bén, khác với sự từ tốn của một diva. Theo anh, đây là giọng hát được đào tạo bài bản, trau chuốt qua trường lớp, đạt đến “độ tự nhiên đáng ngưỡng mộ” mà không cần phô trương.

Rabibuum tiếp tục thử sức với dòng nhạc được khán giả trẻ yêu thích, thể hiện hit triệu view Bên ấy em có ai rồi. Trấn Thành cho rằng đây là diễm phúc khi được thưởng thức phần trình diễn này, mong mascot sẽ ra mắt một album nhạc trẻ sau chương trình. Theo anh, mascot đã chủ động thay đổi cách hát, cập nhật màu sắc âm nhạc mới, thậm chí từ bỏ lối thể hiện từng làm nên dấu ấn riêng của mình để thử nghiệm.

Với Ali Hoàng Dương, tiết mục của Rabibuum gợi nhắc những ký ức tuổi thơ. Nam ca sĩ cho biết mascot là một tượng đài trong lòng mình, là giọng hát từng nuôi dưỡng ước mơ trở thành ca sĩ của anh.

Danh ca Ngọc Sơn là người được ban cố vấn, khán giả gọi tên nhiều nhất cho mascot Rabibuum.

Cô Sao và Rabibuum.

Cậu Tư Lành trình diễn ca khúc hoàn toàn mới - Thoải mộng duyên tan, với màu sắc Ballad Epic kết hợp âm hưởng ngũ cung, lấy cảm hứng từ điển tích về Cô Bơ và chuyện tình duyên dang dở. Nhạc sĩ Ân Nhi khắc hoạ sự tiếc nuối của mối tình không trọn vẹn, khi đặt tình yêu quê hương, đất nước lên trên hạnh phúc lứa đôi.

Ngay sau phần trình diễn, ban cố vấn đồng loạt đứng dậy xuýt xoa trước chất giọng nội lực của Cậu Tư Lành. Bích Phương đánh giá đây là một màn thể hiện gần như không có điểm trừ. Từng nốt cao đều được xử lý chắc chắn, giàu năng lượng. Tiết mục khiến nữ ca sĩ liên tưởng đến hit Khóa ly biệt của Voi Bản Đôn (Anh Tú).

Trấn Thành cho rằng những sáng tác lấy cảm hứng từ điển tích, mang giá trị văn học thường khá kén người nghe. Cậu Tư Lành thể hiện ca khúc bằng chất giọng nam tính, bộc trực, giúp câu chuyện trong bài hát trở nên gần gũi, dễ cảm nhận hơn.

Cậu Tư Lành qua đó giành vị trí dẫn đầu bảng B, theo sau là Rabibuum, Mimibu, Cô Sao.

Mascot Cậu Tư Lành.

5 mascot thuộc bảng B.

Ảnh, video: BTC