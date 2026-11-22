Tập 8 của Ca sĩ mặt nạ 2026 với chủ đề “Phiên bản khi yêu của tôi” với 2 khách mời Quang Hùng MasterD, CAPTAIN BOY. Với chủ đề này, Quang Hùng tiết lộ từng có thời gian sống chung với Tăng Duy Tân, được đàn anh dặn dò đến giờ vẫn nhớ: “Yêu ai cũng phải yêu cho hết lòng”. CAPTAIN khẳng định sẽ không để người yêu phải động tay vào bất cứ việc gì.

Bích Phương thừa nhận không hướng đến một mối quan hệ hoàn hảo, muốn cả hai chấp nhận những điểm chưa hoàn thiện của nhau. Trấn Thành thường xuyên nhắc nhở bản thân phải yêu thương người bên cạnh, quan niệm sống và làm mọi thứ hết mình như thể đây ngày cuối cùng.

Mở đầu tập 8, dàn mascot Thỏ Rabibuum, Mad Long, Khỉ Xù Mì, Mimibu cùng biểu diễn mashup Cô đơn trên sofa - Cắt đôi nỗi sầu. Bích Phương không giấu được sự xúc động khi thưởng thức tiết mục, khen ngợi Rabibuum khi trở thành điểm nhấn duyên dáng. Quang Hùng cũng bất ngờ trước cách Rabibuum xử lý các nốt nhạc, không thể nhận ra danh tính qua giọng hát.

4 mascot ở tập 8.

Sau màn kết hợp đặc biệt, các mascot bước vào cặp đấu Thỏ Rabibuum - Mad Long và Khỉ Xù Mì - Mimibu.

Mad Long mở màn với Mình yêu đến đây thôi anh mang màu sắc ballad nhẹ nhàng. Khác với những lần xuất hiện trước, Mad Long cho thấy sự chuyển biến rõ rệt trong cách truyền tải cảm xúc. Bích Phương cho biết thực sự nhập tâm, thấy chạnh lòng khi thưởng thức tiết mục, khẳng định đây là phần thi giàu cảm xúc nhất của Mad Long từ đầu chương trình. Trấn Thành nhận thấy Mad Long thay vì tập trung cho kỹ thuật lần này lại thể hiện ca khúc bằng sự ngây thơ, mộc mạc và chân thật.

Thỏ Rabibuum mang đến E là không thể được Trấn Thành tiếp tục dành nhiều lời khen. Nam cố vấn cho rằng mascot sở hữu khả năng biến mọi ca khúc mang màu sắc riêng của mình, gợi liên tưởng đến danh ca Bảo Yến. Quang Hùng MasterD bất ngờ với cách Rabibuum trò chuyện tinh nghịch, gần gũi nhưng khi hát lại mang màu sắc hoàn toàn khác.

Mad Long và Thỏ Rabibuum.

Ở cặp đấu thứ hai, Khỉ Xù Mì chọn Sau hình bóng khác - ca khúc ballad đòi hỏi khả năng xử lý kỹ thuật, kiểm soát giọng hát. Không chỉ lên nốt cao đầy nội lực, mascot còn linh hoạt chuyển đổi tông giọng, luyến láy liên tục, được Trấn Thành thừa nhận "không tìm được điểm nào để chê". Thừa nhận đã biết Khỉ Xù Mì là ai trước đó, Bích Phương cho biết hồi hộp như có người thân đang đi thi khi thấy Khỉ Xù Mì lên sân khấu.

Trước đó, Khỉ Xù Mì gây cười khi liên tục đưa ra những câu hỏi khiến Quang Hùng bối rối. Mascot yêu cầu nam ca sĩ nhìn thẳng vào mắt mình và nói “Anh yêu Khỉ Xù Mì”, đòi Quang Hùng cho phép cả hai yêu nhau. Trấn Thành trêu Khỉ Xù Mì không hướng nội lẫn hướng ngoại mà là “hướng vũ trụ”.

Mimibu mang đến Đắng dược với màu sắc ma mị, cách xử lý lạ tai. Bích Phương khen ngợi sự hòa hợp giữa màu sắc âm nhạc và cách phối khí cá tính của mascot. Nữ cố vấn tiết lộ Mimibu chưa có tình trạng sức khỏe tốt nhất trong giai đoạn này nên phần trình diễn là kết quả của nhiều nỗ lực. Trấn Thành đánh giá cao màu giọng độc bản, gu thẩm mỹ âm nhạc của Mimibu.

Khỉ Xù Mì - Mimibu.

Khép lại 2 cặp đấu, Thỏ Rabibuum và Mimibu bị loại.

Đứng sau mascot Mimibu là "em xinh" LYHAN. Trong số các cố vấn, chỉ có Bích Phương đưa ra dự đoán chính xác. Nữ ca sĩ rơi nước mắt khi thấy đàn em.

LYHAN tiết lộ đã theo mẹ đi hát từ khi mới 3 tuổi. Có những giai đoạn, cả gia đình phải ngủ dưới gầm sân khấu hoặc xin vào nhà văn hóa để nghỉ nhờ sau những buổi diễn. Việc rong ruổi biểu diễn khắp các huyện cùng gia đình trở thành một phần ký ức tuổi thơ, giúp nữ ca sĩ nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật.

Á quân 'Em xinh say hi' lộ diện.

Thỏ Rabibuum lộ diện là danh ca Ngọc Sơn. Danh tính của nam nghệ sĩ được toàn bộ các cố vấn, lẫn khán giả trên mạng xã hội dự đoán chính xác.

Ngọc Sơn cho biết từ mùa 1 của chương trình, anh đã có ý định tham gia nhưng còn e ngại bản thân chưa đủ duyên dáng. Anh cho biết điều đáng quý nhất không chỉ là cơ hội được đứng trên sân khấu mà còn là những tình cảm chân thành từ ban cố vấn và khán giả. MC Ngô Kiến Huy chia sẻ về "kho tàng âm nhạc đồ sộ" của danh ca Ngọc Sơn với hơn 100 ca khúc tự sáng tác mà không lấy tác quyền.

Ngọc Sơn biểu diễn "Vầng trăng cô đơn":

Trấn Thành dành nhiều thời gian chia sẻ về những kỷ niệm, sự trân trọng dành cho đàn anh. Nam cố vấn nhận định, nếu nói về một ngôi sao có tuổi nghề, sức sống bền bỉ, xứng với danh xưng “ngôi sao” tại Việt Nam, "anh Ba" là một trong những trường hợp đặc biệt. Nam ca sĩ là người trượng nghĩa, luôn quan tâm đến những người xung quanh.

Trấn Thành kể kỷ niệm khi mới vào nghề, anh có dịp trò chuyện với Ngọc Sơn - lúc đó vốn đã là ngôi sao lớn. Sau nhiều năm, mỗi khi gặp lại, nam danh ca vẫn nhớ rõ biệt danh, thậm chí những câu chuyện nhỏ giữa cả hai người từ lần đó.

Trấn Thành cho rằng ngay cả thế hệ nghệ sĩ trẻ cũng yêu thích nam ca sĩ, đặc biệt là GREY D khi anh từng hát hit Vầng trăng cô đơn của Ngọc Sơn, mong chứng kiến màn song ca của cả hai.

Trấn Thành kể kỷ niệm, danh ca Ngọc Sơn hát chay bài "Đêm cuối":

Ảnh, video: BTC