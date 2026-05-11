Tối 11/5, xác nhận với PV Báo VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan công an vừa bắt giữ Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê, SN 1991, trú tại TPHCM) để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP Hải Phòng cũng vừa chính thức thông tin về sáu đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải.

Theo đó, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, phát hiện sáu người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Miu Lê bị công an đưa về trụ sở làm việc vì nghi vấn ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Sáu người này gồm: Vũ Khương An (31 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TPHCM); Trần Đức Phong (35 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng); Trần Minh Trang (30 tuổi, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội); Lê Ánh Nhật (35 tuổi, trú tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM) và Vũ Tài Nam (24 tuổi, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an đặc khu Cát Hải điều tra, xử lý theo quy định.