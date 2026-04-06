VKSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10 liên quan đường dây tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy về Việt Nam.

Trong đó, hai bị can Nguyễn Đỗ Trúc Phương ((32 tuổi, ngụ TPHCM, thường được gọi là "cô tiên từ thiện") và Vũ Hải Anh (41 tuổi, bạn trai Phương) bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5h ngày 17/3/2024, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính căn nhà tại TP Thủ Đức (cũ), TPHCM phát hiện 10 đối tượng đang sử dụng ma túy.

Tang vật thu giữ gồm nhiều bình kim loại, các dụng cụ chứa ma túy và 0,0372 gam Ketamine và 0,5200 gam Methamphetamine, Nimetazepam...

Bị can Nguyễn Đỗ Trúc Phương tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Kết quả xét nghiệm cho thấy 6/10 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có bị can Nguyễn Đỗ Trúc Phương và Vũ Hải Anh.

Quá trình điều tra xác định, Phương và Hải Anh sống chung như vợ chồng từ năm 2021. Đến năm 2023, hai người dọn về sống chung nhà.

Ngày 15/3/2024, Phương và Hải Anh dự định tổ chức sinh nhật cho một người bạn vào hôm sau tại nhà và đã mời nhiều bạn bè tham gia.

Cặp đôi còn chuẩn bị thêm các bình khí cười và các chất ma túy là Ketamine, nước vui và thuốc lắc (MDMA). Ma túy này do Phương trước đó liên hệ Phạm Văn Duy Bảo (33 tuổi, quê Đà Nẵng) mua để cho cả nhóm sử dụng.

Trong tối 16/3 lần lượt 12 người bạn kéo đến nhà và ăn nhậu tại khu vực bếp tầng trệt.

Đến khoảng 0h ngày 17/3/2024, sau khi một số người ra về, Phương rủ những người còn lại lên phòng hát Karaoke. Đến 5h cùng ngày, nhóm này bị lực lượng chức năng phát hiện như đề cập ở trên.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đỗ Trúc Phương khai 2 lần nhờ bạn là Phạm Văn Duy Bảo mua hộ ma túy.

Theo đó, ngày 14/3/2024, Phương nhắn tin nhờ Bảo mua 2 gói ma túy dạng nước vui, vị nho (không xác định được loại và khối lượng); 5 viên MDMA (không xác định được khối lượng) và 2,5 gam Ketamine, giá 9,9 triệu đồng.

Lần 2, ngày 16/3/2024, Phương nhắn tin nhờ Bảo mua 2 gói ma túy dạng nước vui, hiệu Chali nhưng chưa trả tiền cho Bảo.

Ngoài ra, cuối năm 2021, Phương đã nhiều lần đặt mua MDMA, nước vui và Ketamine của Trần Thành Trung, nhưng không xác định được số lượng, do thời gian đã lâu.

Dù Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã khai nhận việc mua, tổ chức sử dụng ma túy nhưng Hải Anh không thừa nhận đã cùng Phương thực hiện các hành vi này.

Tuy nhiên, từ lời khai của các bị can, tài liệu khác, cơ quan điều tra xác định Vũ Hải Anh có vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Đỗ Trúc Phương.