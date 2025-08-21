Theo kết luận điều tra, vụ án có tổng cộng 32 bị can bị đề nghị truy tố về các tội như: “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Trong số đó, ca sĩ Chi Dân và anh trai - Nguyễn Trung Tín (44 tuổi, quê Kiên Giang) - cùng bị cáo buộc về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” khi có hành vi rủ rê, tổ chức cho nhóm bạn sử dụng ma túy trong một cuộc nhậu thâu đêm.

Từ đường dây mua bán ma túy đến hành vi sử dụng tập thể

Theo hồ sơ vụ án, 22h ngày 6/11/2024, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát ma tuý, Công an TPHCM bất ngờ ập vào kiểm tra một khách sạn M.P. tại xã Tân Vĩnh Lộc. Tại một phòng trong khách sạn, công an phát hiện Võ Thị Kim Tuyến (38 tuổi, quê Đắk Lắk) cùng đồng phạm cất giấu gần 298g ma túy cùng các dụng cụ sử dụng ma tuý.

Ca sĩ Chi Dân - tức Nguyễn Trung Hiếu - khi làm việc với cơ quan CSĐT. Ảnh: Công an cung cấp

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng làm rõ, từ cuối năm 2022 Tuyến và các đồng phạm đã mua ma tuý từ một đối tượng và bán lại cho nhiều đối tượng trên địa bàn thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội; trong đó có một đầu mối là Lê Thị Triều (26 tuổi, quê Gia Lai, ngụ đường Cộng Hoà, phường Tân Sơn Nhất).

Công an đã khám xét, bắt giữ nhiều đối tượng mua ma túy từ Tuyến để sử dụng hoặc bán lại, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Thời điểm ca sĩ Chi Dân bị bắt cùng tang vật ma tuý. Ảnh: Công an cung cấp

Từ phối hợp điều tra, 8h ngày 8/1/2024, Công an quận Tân Bình cũ đã kiểm tra hành chính căn nhà của Triều. Công an đưa Triều về làm việc, kiểm tra phát hiện Triều có kết quả dương tính với ma tuý. Triều khai nhận, trong đầu tháng 1 có 2 lần sử dụng ma tuý với nhóm bạn tại phòng của mình; trong đó có lần cùng ca sĩ Chi Dân và anh trai.

Từ điều tra, công an tiến hành truy xét, bắt giữ hàng loạt đối tượng, trong đó có anh em ca sĩ Chi Dân.

Chi Dân và anh trai rủ rê, trực tiếp nhận và trả tiền mua ma túy

Theo hồ sơ, rạng sáng 4/11/2024, sau cuộc nhậu, ca sĩ Chi Dân và anh trai, là Tín đến phòng của Triều tại đường Cộng Hoà, phường Tân Sơn Nhất. Khi cả nhóm 5 người nhậu, Chi Dân rủ cả nhóm sử dụng ma túy.

Triều liên hệ đặt ma tuý gồm 5 hộp Ketamine và 3 viên thuốc lắc, với giá hơn 3 triệu đồng. Tín trực tiếp ra nhận ma tuý do đối tượng khác giao đến. Nhóm đã “xào” ma túy ra đĩa, dùng ống hút hít. Riêng Chi Dân lấy móng tay xúc trực tiếp để sử dụng.

Ca sĩ Chi Dân, anh trai và nhóm bạn cùng chơi ma tuý. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ketamine, thuốc lắc, nam ca sĩ còn rủ rê cả nhóm sử dụng nước vui. Tín liên hệ để mua qua ứng dụng Telegram, còn Chi Dân chuyển tiền qua tài khoản để thanh toán. Sau đó, nam ca sĩ cùng cả nhóm pha chế loại nước này với nước tăng lực để sử dụng.

Khi nhóm tiếp tục gọi thêm ma túy ketamine, Tín chuẩn bị cho mọi người thì một số thành viên phải rời đi. Số ma túy còn lại, Chi Dân tiếp tục hít trước khi Tín đem bỏ.

Trong vụ án này, ca sĩ Chi Dân và anh trai Nguyễn Trung Tín bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự. Đáng nói, năm 2023 ca sĩ Chi Dân từng có 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ở vụ án trên, giữ vai trò đầu vụ là Võ Thị Kim Tuyến phải chịu trách nhiệm về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” với khối lượng hơn 1,6kg ma túy.