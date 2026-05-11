Ngày 11/5, xác nhận với PV Báo VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan công an vừa làm việc với Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê, SN 1991, trú tại TPHCM) để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tiến hành kiểm tra, cơ quan công an xác định ngoài Lê Ánh Nhật, còn có Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TPHCM), Trần Đức Phong (SN 1993, trú tại TP Hà Nội) và 3 đối tượng khác có hành vi này.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy.

Vụ việc đang được Công an đặc khu Cát Hải phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.