Sáng 29/8, tại Ngọ Môn, UBND TP Huế tổ chức tái hiện lễ Truyền Lô triều Nguyễn, công bố Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế.

Tại chương trình, BTC Festival Huế công bố ca sĩ Nguyễn Việt Hoàng (nghệ danh MONO), chính thức trở thành Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế nhiệm kỳ 2026-2030.

Theo ban tổ chức, thời gian qua, các sản phẩm âm nhạc và hình ảnh nghệ thuật của nam ca sĩ được thực hiện tại nhiều không gian di sản Huế, góp phần lan tỏa hình ảnh cố đô đến đông đảo khán giả bằng ngôn ngữ âm nhạc và truyền thông đương đại.

Ca sĩ MONO chính thức trở thành Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế. Ảnh: G.X

Trong nhiệm kỳ 5 năm, MONO sẽ đồng hành cùng các hoạt động phù hợp của Festival Huế và các chương trình văn hóa, nghệ thuật, quảng bá du lịch; góp phần đưa hình ảnh di sản Huế đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, thông qua âm nhạc, video, hình ảnh và các sản phẩm truyền thông sáng tạo trên nền tảng số.

Sứ giả cũng được định hướng tham gia lan tỏa các sản phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ di sản, kết nối với cộng đồng nghệ sĩ và người trẻ, truyền cảm hứng để thế hệ trẻ chủ động tìm hiểu, trân trọng và gìn giữ các giá trị văn hóa của vùng đất cố đô.

Tại sự kiện, nghi lễ Truyền Lô được tái hiện theo hình thức sân khấu hóa tại Ngọ Môn, góp phần giới thiệu truyền thống khoa cử, tinh thần trọng dụng nhân tài và những giá trị văn hóa của triều Nguyễn.

Nghi lễ Truyền Lô được tái hiện theo hình thức sân khấu hóa tại Ngọ Môn. Ảnh: G.X

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Truyền Lô là nghi lễ xướng danh, công bố các tân Tiến sĩ sau kỳ thi Đình dưới triều Nguyễn.

Trước thời vua Thiệu Trị, lễ được tổ chức tại điện Thái Hòa. Từ năm 1847, lễ chuyển ra Ngọ Môn với nhiều nghi tiết trang trọng hơn, trong đó có nhã nhạc, nhằm tuyên dương các tân Tiến sĩ.

Sau nghi thức bái lạy Hoàng thượng và tuyên chỉ dụ, các tân khoa được xướng danh. Danh sách tân Tiến sĩ được rước ra niêm yết tại Phu Văn Lâu trước khi đưa về Quốc Tử Giám. Sau đó, các tân Tiến sĩ được ban tiệc yến, cưỡi ngựa dạo phố và về quê làm lễ Vinh quy bái tổ...