Trong khuôn khổ sự kiện về thời trang thể thao quốc tế đình đám tối 7/3 tại Hà Nội, sự xuất hiện của ca sĩ Mono trở thành điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời và người hâm mộ.

Mono gây chú ý với ngoại hình gây chú ý.

Tại sự kiện, Mono đã có những chia sẻ về hành trình đồng hành cũng như cảm hứng sáng tạo mà thương hiệu mang lại cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh phần giao lưu, Mono còn tham gia vào hoạt động dance battle diễn ra ngay tại không gian brand center với vai trò giám khảo đặc biệt.

Mono ký tặng tại sự kiện.

Sự tương tác gần gũi giữa Mono và cộng đồng người hâm mộ không chỉ góp phần khuấy động không khí sự kiện mà còn lan tỏa tinh thần kết nối giữa âm nhạc, thời trang và phong cách sống năng động.

Mono tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000, là em trai ruột của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Anh ra mắt với tư cách ca sĩ vào tháng 8/2022 và nhanh chóng thoát khỏi cái mác "em trai Sơn Tùng" để khẳng định bản sắc riêng.

Album đầu tay 22 của Mono gây bão với hit Waiting For You. Đặc biệt EP ĐẸP (2023) nổi bật với ca khúc Em xinh tạo nên trào lưu trên TikTok.

Mono cuốn hút trên sân khấu.

Năm 2025, Mono còn gây chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ lăn xả, kỷ luật và đầy nghị lực trong môi trường huấn luyện của lực lượng công an nhân dân.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, khoảnh khắc Mono đón Tết cùng anh trai Sơn Tùng và gia đình tại quê đã trở thành chủ đề gây bão mạng xã hội. Sắp tới, anh cũng được mong chờ sẽ xuất hiện trong các liveshow lớn của Tuấn Hưng và Noo Phước Thịnh vào tháng 5/2026.

Mono ở đời thường.

Mono hát "Em xinh" trên sóng VTV: