MONO quay MV ở Ngọ Môn

Sáng 19/6, MONO phát hành MV Công tử văn thơ - đĩa đơn mở đường cho album phòng thu thứ 2 dự kiến ra mắt năm 2026. Toàn bộ MV được thực hiện tại Huế với điểm nhấn là Ngọ Môn, cổng chính của Hoàng thành, một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu nhất của triều Nguyễn.

Ca sĩ Mono.

MV mở đầu bằng hình ảnh MONO trong bộ áo dài thêu hoa, để ngựa trắng dẫn lối qua cánh đồng lúa xanh. Trên mình ngựa là 15 chiếc liễng, tượng trưng cho 15 ca khúc trong album - một cách đặt dấu hiệu kín đáo ngay từ khung hình đầu tiên. Từ không gian đồng quê, MV dẫn vào phòng gỗ chạm trổ nâu đỏ, hành lang đỏ xuyên sáng rồi kết thúc bằng cao trào là cảnh sân điện đông người với dàn vũ công áo trắng đội nón lá, trống lễ hội và hoa rực rỡ khắp khung hình. Trong MV, hình ảnh MONO bay giữa trời với sông nước gây chú ý vì đẹp và thơ mộng.

MV "Công tư văn thơ":

MONO lý giải việc chọn Đại Nội Huế là mong muốn góp phần kế thừa di sản đất nước theo cách một nghệ sĩ trẻ có thể làm. Với Công tử văn thơ, MONO xác định rõ hướng đi cho album sắp tới: vừa giữ gốc văn hóa truyền thống, vừa làm mới bằng cảm xúc hiện đại, hứa hẹn một chương âm nhạc dài hơi và có chiều sâu hơn những gì nam ca sĩ từng làm.

Binz gửi "lời xin lỗi kiêu hãnh" qua MV "Hững hờ"

Binz mới chính thức tung MV Hững hờ, ca khúc từng gây chú ý khi ra mắt trong album Gặp lại nhờ giai điệu trăn trở và chiều sâu cảm xúc. Khác với những sản phẩm trước, MV lần này từ chối sự hào nhoáng: không hiệu ứng dồn dập, không khung hình phô trương, thay vào đó là góc máy rộng, cảnh quay dài và những khoảng lặng kéo dài.

Rapper Binz

Câu chuyện được kể qua 3 phân đoạn chuyển màu có dụng ý - từ trắng đen tĩnh mịch sang màu sắc rực rỡ - tương ứng với 3 cột mốc cảm xúc của nhân vật nữ: khi gặp gỡ lần đầu, lúc chìm đắm trong hạnh phúc rồi khoảnh khắc trút bỏ tổn thương để sẵn sàng bước tiếp. Hình ảnh 2 phiên bản của cùng một nhân vật nữ xuất hiện xuyên suốt, không đơn thuần là thủ pháp thị giác mà là ẩn dụ cho tình yêu từ vỡ vụn đến trọn vẹn.

MV "Hững hờ" của Binz:

Với Hững hờ, Binz tự đặt mình vào một hệ quy chiếu cảm xúc khác, không phải người bị tổn thương mà là người nhìn lại lỗi lầm của mình để thấu hiểu và bao dung. Sự trưởng thành ấy biến sản phẩm này thành tác phẩm mang tính chữa lành, không chỉ cho nhân vật trong MV mà còn cho người xem đang trên hành trình học cách tha thứ.

Minh Phi

Ảnh, video: NVCC