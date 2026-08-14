Khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thông báo ca sĩ, giảng viên Nguyễn Xuân Trung qua đời vào 14h50' ngày 13/8/2026, hưởng dương 48 tuổi.

"Sự ra đi của thầy là một mất mát lớn đối với gia đình, đồng nghiệp, các thế hệ học trò và Khoa Thanh nhạc - Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội", đại diện khoa cho biết.

Đám tang ca sĩ Nguyễn Xuân Trung diễn ra tại Nhà tang lễ Phùng Hưng, phường Cửa Nam, TP Hà Nội từ 7h-8h ngày 16/8. Sau đó, gia đình sẽ đưa anh đi hỏa táng tại Thanh Trì, Hà Nội rồi an táng tại nghĩa trang ở Đông Anh, Hà Nội.

Ca sĩ, giảng viên Nguyễn Xuân Trung. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tuấn Hiệp cho biết mình và NSƯT Lương Huy đã chơi thân ca sĩ Nguyễn Xuân Trung từ năm 1998. Họ hay gọi đàn anh bằng tên thân mật là "Trung Béo". Trong mắt Tuấn Hiệp, Nguyễn Xuân Trung là "một nghệ sĩ có ý thức và tư duy hát nhạc nhẹ rất sớm của Hà Nội". Tin đàn anh qua đời khiến nam ca sĩ không khỏi buồn, thương.

Ca sĩ opera Hiền Nguyễn Soprano nhắn nhủ Nguyễn Xuân Trung: "Trước lúc em đi Italia, hai anh em còn đi ăn cháo lòng, rồi anh dẫn em đi ăn chè nữa. Hẹn em về còn đi ăn, rồi hẹn em qua Italia cùng nhau đi thăm cô giáo mà anh ơi! Mới hôm nọ còn hỏi em "Cô có khoẻ không?". Thương anh vô cùng".

Ca sĩ Nguyễn Xuân Trung sinh năm 1978, là giảng viên Khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Nguyễn Xuân Trung hát "More than I can say" tại Vietnam’s Got Talent

Năm 2012, Nguyễn Xuân Trung tham gia chương trình Vietnam’s Got Talent. Hình ảnh chàng trai nặng 100kg cất giọng hát truyền cảm với ca khúc More than I can say từng gây sốt mạng xã hội bấy giờ.

Giám khảo - NSƯT Thành Lộc nhận xét: “Giọng hát của bạn rất hay và bạn làm tôi nổi hết cả gai ốc lên. Tôi cứ tưởng mình bị cảm cúm nhưng không phải. Tôi phải kiểm soát lại mình và phát hiện rằng mình cần phải nhấn nút đồng ý thôi".

Vòng tiếp theo, Xuân Trung mang tới một ca khúc trữ tình, khác với phong cách trẻ trung, sôi động tại vòng ngoài. Sau cuộc thi, anh không lăng xê bản thân hay đẩy mạnh hoạt động nghệ thuật mà trở về tiếp tục công việc giảng dạy. Dù không đạt giải cao tại Vietnam’s Got Talent 2012, hình ảnh thầy giáo với thân hình "ngoại cỡ" và giọng hát ngọt ngào vẫn được nhiều khán giả nhớ tới.