Thanh Hùng nhận danh hiệu NSƯT năm 2019. Ảnh: Tư liệu

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cùng nhiều đồng nghiệp vô cùng bàng hoàng khi nghe tin NSƯT Thanh Hùng đột ngột qua đời ở tuổi 46 vào tối 5/7 bởi trước đó anh vẫn đi làm, gặp gỡ bạn bè và dự lễ tốt nghiệp của người cháu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

NSƯT Nguyễn Thanh Hùng sinh năm 1980, là con trai của cố NSƯT Quý Bôn - diễn viên gạo cội thuộc lứa thứ 2 của “chiếu chèo” Hà Nội. Cũng chính từ nhà hát này, anh gặt hái nhiều thành tựu nghệ thuật với nhiều giải, huy chương trong các cuộc thi, các kỳ liên hoan hội diễn. Năm 2019 Nguyễn Thanh Hùng được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long chia sẻ: "NSƯT Nguyễn Thanh Hùng là tổ trưởng Tổ nhạc Đoàn 2 thuộc Nhà hát Múa rối Thăng Long. Hùng bản tính hiền lành ít nói nhưng tiếng đàn của Hùng người trong nghề đã ghi nhận từ lâu".

NSƯT Nguyễn Thanh Hùng với bố - NSƯT Qúy Bôn. Ảnh: Tư liệu

NSƯT Thanh Hùng ra đi ở độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời và sự nghiệp khiến đồng nghiệp đau xót, tiếc nuối dù nhiều người biết trước đó anh bị bệnh tim. Nghệ sĩ Phạm Đức Bình bàng hoàng viết trên trang cá nhân: “Sao hôm nay anh lại không đi làm? Hôm nay là ngày đi làm của anh cơ mà! Dậy đi làm đi anh Hùng ơi?” khiến nhiều người rơi nước mắt.

Cũng trên trang cá nhân, NSƯT Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ: “Sáng hôm qua gặp nhau ở Học viện Âm nhạc, ông rót cho tôi cốc trà đá. Ông nói trà ông pha từ nhà mang đi. Cốc trà đó rất ngon ông ạ vì đúng lúc tôi đang thèm. Trưa 5/7 anh em mình lại ngồi ăn cạnh nhau, còn trêu đùa nhau vui vẻ. Vậy mà tối hôm qua tôi bàng hoàng khi nghe tin và vẫn không thể nghĩ được là tại sao lại như vậy".

Bà xã của Hùng - Nguyễn Thị Trang - là nghệ sĩ, giảng viên sáo tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Họ có 2 người con trai đang theo nghiệp của bố mẹ. Cậu cả năm nay 15 tuổi đang theo học đàn nguyệt giống bố, cậu thứ 12 tuổi học sáo giống mẹ.

"Trước lúc Hùng đi, trong bữa ăn cuối cùng Trang đưa hai tay lên má Hùng và nam nghệ sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc từ hành động này của người vợ. Có lẽ cũng là do Trời đất sắp đặt, trước đó đại gia đình Hùng đã cùng nhau ngồi ăn một bữa ăn vui vẻ, còn ngày 5/7 Hùng được gặp gỡ nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Xin vĩnh biệt NSƯT Nguyễn Thanh Hùng", nhạc sĩ Nguyễn Quang Long viết.