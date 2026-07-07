Như phóng viên đưa tin trước đó, người thân nhà thơ Bùi Thanh Tuấn báo tin anh qua đời vào 16h20' ngày 6/7 tại quê nhà Bảo Lộc, Lâm Đồng sau thời gian bạo bệnh, hưởng dương 52 tuổi.

Tang lễ diễn ra tại nhà riêng ở Bảo Lộc, Lâm Đồng từ sáng 7/7 đến sáng 9/7. Sau đó, gia đình sẽ đưa anh đi hỏa táng tại địa phương.

Hay tin nhà thơ Bùi Thanh Tuấn qua đời, nhà văn Phạm Ngọc Tiến nhớ và lục tìm lại những tấm ảnh cũ trong đám cưới của anh. Năm đó, ông cùng đạo diễn Mỹ Hà, nhạc sĩ Trương Quý Hải đến "tháp tùng" Bùi Thanh Tuấn làm chú rể. Đám cưới ấm áp dù hạnh phúc của anh sau này không trọn vẹn.

Lần Bùi Thanh Tuấn ra Hà Nội, nhà văn Phạm Ngọc Tiến đã mời đàn em đến nhà mình ở 1 tuần. Anh ở trong phòng viết thơ, còn uống mất chai rượu đặc biệt của ông.

"Có đêm từ Mỹ, em gọi cả tiếng đồng hồ tâm tình hỏi: Em có nên về Việt Nam không? Em nhớ ba mẹ lắm. Tôi bảo về đi em, chẳng đâu bằng nhà mình, về đi còn kịp sống cùng ba má quãng thời gian sau cùng cho tròn đạo hiếu. Tuấn về và đau đớn thay, em phát bệnh. Ngày tôi và con nuôi đưa em lên Sapa lấy thuốc ung thư, em cứ trầm buồn mãi và nốc rượu như ngày tận thế. Bẵng mấy năm nay, em ít liên lạc chỉ bảo lúc nào bố con anh vào Bảo Lộc với em một chuyến. Hẹn hò mãi mà không thành. Giờ thì muộn rồi Tuấn ơi", nhà văn Phạm Ngọc Tiến chia sẻ.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn. Ảnh: FBNV

Nhà văn, nhà báo, Thượng tá Nguyễn Hồng Lam nhớ trong đám cưới của mình cách đây khoảng 20 năm, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn vừa xuất hiện đã được dàn phù dâu vây quanh. Khi bài Hà Nội mùa vắng những cơn mưa nổi đình đám, anh được nhiều khán giả yêu mến, thần tượng.

"Cả đời nó sống phóng túng, tự do, hơi ngỗ ngược một chút nhưng ấm áp với bạn bè. Mấy năm nay từ Mỹ về, nó ốm. Mấy tháng nay nhắn tin cũng không thấy trả lời. Rồi câu thơ sẽ sống dài hơn đời người... Hết đau rồi, nghỉ ngơi thôi, Bùi Thanh Tuấn nhé", ông nhắn nhủ đàn em.

Chia sẻ với VietNamNet, nhà báo Lê Công Sơn nói chưa từng nghĩ có ngày phải viết những dòng tưởng nhớ nhà thơ Bùi Thanh Tuấn - người em mà anh gắn bó thân như ruột thịt suốt thời đi học.

Ông kể thời sinh viên, Bùi Thanh Tuấn hiền lành do nghèo nên vừa học vừa làm phụ hồ kiếm tiền trả học phí. Mỗi ngày, đúng 7h, hai người đều phải có mặt tại công trình để nhận dụng cụ làm việc.

Thấy Bùi Thanh Tuấn mảnh khảnh, ông hay chủ động phụ đàn em vác nặng. Làm việc chân tay, lấm lem bùn đất nhưng cứ rảnh là anh làm thơ.

Một buổi chiều, Bùi Thanh Tuấn xin về sớm để tối đi giao lưu với các cán bộ Đoàn ngoài Hà Nội vào (anh khi ấy là cán bộ Đoàn khoa Văn Đại học Tổng hợp TPHCM - PV).

Không có quà, anh viết một bài thơ để đọc tặng. Lê Công Sơn không ngờ bài thơ được viết vội giữa bụi bặm công trình đang sửa chữa ở trường cấp 2 Phú Mỹ (quận Bình Thạnh cũ) qua bàn tay nhạc sĩ Trương Quý Hải đã đưa Bùi Thanh Tuấn từ chàng sinh viên Văn khoa trở thành nhà thơ được nhiều người biết đến.

Bùi Thanh Tuấn về quê nhà ở Lâm Đồng sống nhiều năm nay. Ảnh: FBNV

"Cũng vì quá nổi tiếng, Tuấn sống hơi khác người, quan điểm sống hai anh em càng trái ngược, thế là cứ thế dần xa nhau. Trải qua nhiều nghề, Tuấn trở về quê với căn bệnh hiểm nghèo. Cuối cùng, em chọn lối sống nhẹ nhàng tại nhà - nơi tôi đã nhiều lần lên thăm để hôm nay em lặng lẽ chia xa trần gian", nhà báo Lê Công Sơn xúc động.

Trong khi đó, nhà thơ Lý Đợi chọn chia sẻ góc nhìn về thơ Bùi Thanh Tuấn.

Với tác phẩm nổi tiếng nhất - Chia tay người Hà Nội (được phổ nhạc và biết đến rộng rãi với tựa đề Hà Nội mùa vắng những cơn mưa), anh nhận định bài thơ xuất phát từ tâm tình riêng của tác giả là chuyện chia tay một người. Các địa danh, dấu tích, đặc điểm… trở thành kỷ niệm của hai người nên bài thơ gốc vừa vặn với sự riêng tư này.

Qua bàn tay phổ nhạc của nhạc sĩ Trương Quý Hải, bài hát Hà Nội mùa vắng những cơn mưa lại nâng tầm sự riêng tư này thành đặc trưng chung của một vùng đất, một thành phố.

"Đây là việc rất khó mà nhạc sĩ đã làm thành công, thành ra hai tác phẩm có tính độc lập với nhau thật tài tình. Nếu để ý thêm chút, khi chia tay một người Hà Nội thì nhà thơ không nhất thiết phải ở Hà Nội hoặc là người Hà Nội. Còn ca khúc cho thấy rõ đây là chuyện của một người Hà Nội. Sự dịch chuyển địa văn hoá này tạo nên điểm thú vị giữa bài thơ gốc và ca khúc phổ thơ", anh chia sẻ.

Ngoài Chia tay người Hà Nội, Lý Đợi còn thích bài Nếu địa đàng chẳng còn gì để nhớ... của Bùi Thanh Tuấn.

Nhà thơ cho hay: "Bùi Thanh Tuấn có 2 gương mặt trong thơ. Một của bút nhóm, vòm me, lãng mạn, học trò… Một của đức tin Công giáo, với những băn khoăn, triết lý… Sinh thời, anh ấy cũng thường đứng ở 'ngã ba đường' thơ mà thi thoảng mới bước vào thơ triết lý. Và Nếu địa đàng chẳng còn gì để nhớ... chính là một 'thi thoảng' như vậy".

"Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" - Cẩm Vân

Mi Lê