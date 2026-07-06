Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn. Ảnh: FBNV

Anh trai nhà thơ Bùi Thanh Tuấn báo tin anh đã qua đời vào 16h20' hôm nay 6/7 tại quê nhà Bảo Lộc, Lâm Đồng sau thời gian bạo bệnh, hưởng dương 52 tuổi. Nhà thơ Lý Đợi cũng xác nhận thông tin trên với VietNamNet.

Bùi Thanh Tuấn sinh năm 1974. Anh làm thơ từ thời học sinh, từng gây chú ý với bạn đọc thời đó qua một số bài thơ đăng báo.

Khi còn là sinh viên Khoa Ngữ văn - Báo chí, Đại học Tổng hợp TPHCM (nay là Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn TPHCM), trong một chuyến đi tập huấn, anh đọc tặng đoàn một bài thơ (sau này được đặt tên là Chia tay người Hà Nội).

Nhạc sĩ Trương Quý Hải - người có mặt trong buổi đó đã phổ nhạc bài thơ này, lấy câu thơ đầu Hà Nội mùa vắng những cơn mưa làm tựa đề.

Bài hát nhanh chóng nổi tiếng qua giọng hát của Mỹ Linh, Cẩm Vân, Hồng Nhung... làm xao xuyến bao thế hệ người yêu nhạc.

Sau này, Bùi Thanh Tuấn còn sáng tác và phổ nhạc bài Ru lòng khờ dại do các ca sĩ Nhất Thiên Bảo, Thanh Hà, Nguyệt Anh... thể hiện; bài Nếu địa đàng chẳng còn gì để nhớ (Nguyễn Quốc Khánh phổ nhạc, sau này đổi tên thành Phúc âm chiều) do ca sĩ Tuấn Ngọc, Đình Nguyên thể hiện.

Các tập thơ được yêu thích của anh còn có Còn chút tình riêng trong mắt nhau (năm 2000), Phiên bản (năm 2008). Ngoài làm thơ, anh còn cộng tác với nhiều tờ báo.

Bùi Thanh Tuấn từng định cư tại Hà Nội, TPHCM và Mỹ. Sau khi mắc ung thư, anh trở về sống tại quê nhà Bảo Lộc, Lâm Đồng bên cha mẹ già.

Cẩm Vân hát "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa":