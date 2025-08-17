Trong buổi ra mắt MV Men nước mắt chiều 16/8 tại TPHCM, Ôn Vĩnh Quang tiết lộ đây là dự án âm nhạc chính thức đầu tiên của mình sau 12 năm ca hát.

Dự án cũng là lời tri ân anh gửi đến khán giả, đồng nghiệp thân thiết sau biến cố cuộc sống, sức khỏe phải đối diện thời gian qua.

Ca sĩ Ôn Vĩnh Quang.

Nam ca sĩ kể mình vốn mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ. Trong 1 chuyến lưu diễn cách đây 3 năm, bệnh của anh bất ngờ trở nặng.

Bạn bè nhanh chóng đưa Ôn Vĩnh Quang vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ thông báo anh chỉ còn vài phút để sống vì oxy không lên não, gần như đột quỵ.

Sau quá trình tích cực can thiệp hồi sức, nam ca sĩ may mắn hồi tỉnh.

"Sau biến cố, tôi chịu nhiều di chứng, trong đó phải mất thính giác 1 bên tai. Ba năm qua, tôi đi hát với 1 bên lỗ tai không nghe gì cả.

Nhiều khán giả nhận xét tôi dạo này hát trông 'diễn quá' nhưng tôi chỉ đang cố gắng tập trung hết sức có thể cho tiết mục thôi", Ôn Vĩnh Quang kể với VietNamNet.

Ca sĩ từng trải qua nhiều biến cố về sức khỏe lẫn đời sống.

Ban đầu, anh sốc nặng, stress vì nghĩ con đường âm nhạc đã hẹp dần. Ngay lúc bế tắc nhất, anh tự vực dậy bản thân bởi quan niệm chỉ có 2 con đường để lựa chọn: Gục ngã, buông xuôi hoặc thích nghi để tiếp tục đam mê.

Mặt khác, mức cân nặng 117kg cũng khiến sức khỏe Ôn Vĩnh Quang gặp nhiều trở ngại. Anh hiện bị bệnh tiểu đường, rối loạn tim mạch, phải dùng thuốc duy trì mỗi ngày.

Ôn Vĩnh Quang từng tự ti với 1 số bình luận công kích, chê bai từ khán giả về vẻ ngoài. Tuy nhiên, ca sĩ nhìn nhận chuyện thay đổi ngoại hình với anh lúc này gần như không thể.

Bên cạnh yếu tố sức khỏe, anh từng bị tai nạn giao thông dẫn đến đứt dây chằng, khiến cơ tổn thương nặng. Không còn cách nào khác, Ôn Vĩnh Quang chấp nhận hài lòng với cơ thể, tập trung ăn uống khoa học.

Nam ca sĩ từng công khai là người đồng tính khi thi Ai sẽ thành sao năm 2017, được các nghệ sĩ, khán giả ủng hộ.

4 năm qua, Ôn Vĩnh Quang thấy may mắn vì được người bạn đời ủng hộ, là hậu phương vững chắc trong công việc lẫn cuộc sống. Khi thực hiện MV bị thiếu hụt kinh phí, bạn trai dùng tiền tích góp hỗ trợ nam ca sĩ hoàn thành dự án để anh đỡ đi phần nào gánh nặng kinh tế.

"Bốn năm công khai chuyện tình cảm, tôi được và mất cũng nhiều. Một lời cảm ơn không bao giờ đủ để tôi muốn gửi đến bạn đời. Chúng tôi vui vì được mọi người yêu thương, ủng hộ", anh giãi bày.

Ôn Vĩnh Quang dành nhiều tâm huyết với sản phẩm kết hợp cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Hồng Thuận.

Sau MV Men nước mắt, Ôn Vĩnh Quang tiết lộ sẽ quay tiếp phần 2 cho dự án. Ngoài ra, nam ca sĩ kết hợp cùng 2 nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Hồng Thuận cho các sản phẩm gần nhất.

Ca sĩ nói biết ơn vì nhận được sự giúp sức của 2 đàn anh, mong tiếng hát của mình sẽ lan tỏa tới nhiều khán giả trong thời gian tới.

Ôn Vĩnh Quang sinh năm 1994, sở hữu giọng hát nội lực, quãng giọng rộng, được yêu thích nhờ các ca khúc ballad trữ tình.

Năm 2018, ca khúc Đi tìm tình yêu (nhạc Hàn, lời Việt: Đinh Trung Chính) - nhạc phim Gạo nếp gạo tẻ do anh hát được khán giả đón nhận rộng rãi. Ca khúc từng đoạt giải Bài hát được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng 2018.

Trích MV "Men nước mắt" của Ôn Vĩnh Quang

Ảnh, clip: HK, NVCC