Ngày vía Thần Tài nhằm mùng 10 Tết Bính Ngọ 2026, ca sĩ Văn Mai Hương ra tiệm mua vàng, nữ trang và vàng trang sức hình ngựa.

Sau 1 năm làm việc chăm chỉ, cô muốn tự thưởng cho bản thân cũng như lấy hên dịp phim điện ảnh Thỏ ơi! Văn Mai Hương đóng chính cán mốc doanh thu 320 tỷ đồng ở ngày thứ 10 ra rạp.

Ca sĩ Văn Mai Hương. Ảnh: FBNV

"Tôi mua chút vàng gọi là 'nạp vía' cho phim đạt doanh thu cao hơn nữa cũng như các dự án trong năm nay sẽ thật thuận lợi. Món vàng trang sức hình ngựa cũng rất đáng yêu và có ý nghĩa trong năm mới", ca sĩ chia sẻ.

Người mẫu Thanh Hằng đăng clip chơi giật lì xì với ông xã bằng hình thức độc lạ.

Người mẫu Thanh Hằng và chồng chơi đập tiền

Cụ thể, vợ chồng chị bày một số tờ tiền giấy với đủ loại mệnh giá trên bàn rồi thi nhau xem ai đập dính nhiều tiền hơn. Kết quả, Thanh Hằng được 1 triệu lẻ 5 nghìn đồng còn nhạc trưởng Trần Nhật Minh được 500 nghìn đồng.

Clip chơi trò chơi vui vẻ đầu năm của vợ chồng người mẫu thu hút bình luận sôi nổi.

Chia sẻ với VietNamNet, ca sĩ Quách Thành Danh vừa nhận món quà đặc biệt từ vợ - chị Thanh Ngọc là một tượng vàng 3D hình Thần Tài.

"Tôi hơi bất ngờ vì sáng mùng 10, tôi đã mua 1 cây vàng lấy vía rồi. Đến trưa, khi ngồi ăn cơm cùng Ngọc, cô ấy bất ngờ mang ra tượng vàng Thần Tài tặng tôi, thành ra năm nay tự nhiên gấp đôi lộc lá", anh nói.

Quách Thành Danh vui và hãnh diện khi nhận quà từ vợ. Với anh, tượng vàng chủ yếu mang ý nghĩa tinh thần nên anh không hỏi thêm giá trị của món quà.

Nam ca sĩ cũng vừa nhận nút bạc YouTube (chứng nhận từ YouTube khi các nhà sáng tạo nội dung đạt cột mốc 100.000 người đăng ký - PV), xem như đầu năm "có bạc lẫn vàng".

Mi Lê