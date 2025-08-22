Gia đình thông báo nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành đột ngột qua đời vào 5h41' sáng 22/8 tại nhà riêng, hưởng thọ 69 tuổi.

Cách đây không lâu, ông tái phát bệnh tim, sau thời gian điều trị đã xuất viện. Gia đình vui, tin rằng tình trạng của ông đã tạm ổn định.

Ngoài bệnh tim, Phạm Đức Thành còn nhiều bệnh khác, trong đó có suy thận. Mỗi tuần, ông phải vào bệnh viện chạy thận 3 lần.

Gia đình sẽ đưa linh cữu ông trở về quê nhà Ninh Bình tổ chức đám tang, sau đó hỏa táng.

Nghệ sĩ Phạm Đức Thành. Ảnh: NVCC

Nghệ sĩ Phạm Đức Thành sinh năm 1956 tại Gia Viễn, Ninh Bình, bộc lộ thiên phú từ bé. 4 tuổi ông đã biết gõ trống chèo, 5 tuổi tập mandolin, 6 tuổi làm quen đàn nhị và đàn bầu.

Giữa nhiều nhạc cụ, ông chọn theo đuổi đàn bầu. Năm 1983, ông đỗ thủ khoa đại học ngành Nghiên cứu Âm nhạc cổ truyền; năm 1985 đoạt giải Nhất Đàn bầu toàn quốc.

Phạm Đức Thành từng định cư Canada nhiều năm, sau này trở về sinh sống và hoạt động trong nước.

Những năm tháng sống ở xứ người, ông nỗ lực mang tiếng đàn bầu đến bạn bè quốc tế.

Nghệ sĩ từng được Ici ARTV - kênh truyền hình chuyên nghệ thuật tiếng Pháp nổi tiếng của Canada - đưa tin, nhận định là người có đóng góp lớn trong việc quảng bá nhạc truyền thống.

Phạm Đức Thành cũng từng tham gia nhiều festival âm nhạc quốc tế, chơi đàn cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến từ các quốc gia.

Trong nước, nhiều tác phẩm của ông trở thành giai điệu quen thuộc với các thế hệ, đặc biệt là độc tấu Lòng mẹ.

Đoạn intro độc tấu "Lòng mẹ" rất nổi tiếng, quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam

Mi Lê