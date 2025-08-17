Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), tối 16/8, Cục Công tác chính trị, Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Vang mãi bản hùng ca.

Chương trình quy tụ nhiều giọng ca: Trọng Tấn, Đào Tố Loan, Viết Danh, Bảo Yến, Kim Long, Trường Linh… cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, NSƯT Kim Xuân Hiếu chỉ huy dàn nhạc.

Ca sĩ Trọng Tấn.

Với ca khúc Ca ngợi Hồ Chủ Tịch (Văn Cao), Trọng Tấn một lần nữa khẳng định phong cách mạnh mẽ, vang vọng, khiến khán phòng dậy lên niềm tự hào khôn tả về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Cùng mạch cảm xúc ấy, nghệ sĩ Kim Long với Người là niềm tin tất thắng (Chu Minh) đã cất giọng đầy sự tin yêu, đem lại sự xúc động sâu lắng.

Trường Linh trong Đất nước (Phạm Minh Tuấn) lại chọn cách thể hiện nồng nàn, da diết, đưa người nghe bước vào miền suy tư về những mất mát, hy sinh để làm nên dáng hình Tổ quốc. Ca sĩ Viết Danh - Thu Lương hòa quyện trong Hành khúc ngày và đêm (Phan Huỳnh Điểu) với tiết tấu dồn dập, khẳng định khí phách kiên cường của lớp lớp người lính.

"Vang mãi bản hùng ca" là hành trình tri ân bằng âm nhạc dành cho lực lượng công an nhân dân - những người đã và đang ngày đêm giữ gìn sự bình yên của Tổ quốc.

Khán giả cũng không khỏi bồi hồi khi Đào Tố Loan cất giọng trong Trời Hà Nội xanh (Văn Ký). Chất giọng soprano bay bổng của cô khiến Hà Nội hiện lên tươi sáng, thanh bình sau những ngày chiến tranh. Bóng cây Kơ-nia (Phan Huỳnh Điểu) qua tiếng hát Bảo Yến lại giàu hình ảnh, gợi lên vẻ đẹp hồn hậu của núi rừng Tây Nguyên và tình quân dân gắn bó.

Những phút cuối chương trình lắng lại với ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người (Trần Kiết Tường) qua giọng hát ngọt ngào của Phạm Thu Hà; tiếp nối bằng Tổ quốc gọi tên mình (Đinh Trung Cẩn) do Trường Linh trình bày da diết, truyền cảm. Trọng Tấn với Tiếng đàn bầu (Nguyễn Đình Phúc) đã làm lay động lòng người bởi âm hưởng dân tộc vừa bi thương vừa kiêu hãnh.

Chương trình khép lại với Tiến bước dưới quân kỳ (Doãn Nho) do toàn bộ hợp xướng thể hiện, như một bản tuyên ngôn bất diệt về tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc của chiến sĩ công an nhân dân.

Dàn hợp xướng thể hiện "Mười chín tháng tám"

Ảnh: BTC