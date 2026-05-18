Ngày 18/5, Univision đưa tin tòa án Madrid đã tuyên Shakira vô tội trong vụ kiện trốn thuế kéo dài nhiều năm liên quan đến khoản thuế năm 2011.

Theo hồ sơ, chính phủ Tây Ban Nha bị yêu cầu hoàn trả cho nữ ca sĩ hơn 64 triệu USD (hơn 1.600 tỷ đồng) tiền phạt và lãi suất đã thu trước đó.

Tòa án Madrid cho biết cơ quan thuế không chứng minh được Shakira là cư dân chịu thuế tại Tây Ban Nha trong năm 2011.

Theo luật nước này, một người chỉ bị xem là cư dân thuế nếu sinh sống tại Tây Ban Nha hơn 183 ngày mỗi năm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ xác minh được nữ ca sĩ có mặt tại đây tổng cộng 163 ngày trong năm đó.

Sau phán quyết, Shakira khẳng định cô chưa từng gian lận thuế. “Không hề có hành vi gian lận và cơ quan thuế cũng chưa bao giờ chứng minh được điều ngược lại, đơn giản vì điều đó không đúng sự thật”, nữ ca sĩ chia sẻ thông qua luật sư.

Luật sư của Shakira cho biết số tiền chính quyền phải hoàn trả, bao gồm cả lãi suất, gần chạm mốc 70 triệu USD.

Ông cũng cho rằng vụ việc kéo dài suốt 8 năm đã gây ra nhiều hệ lụy không đáng có cho nữ nghệ sĩ. “Đây là quãng thời gian đầy đau khổ vì những sai sót trong quy trình hành chính”, luật sư của nữ ca sĩ nói.

