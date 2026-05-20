Thông tin ca sĩ Sơn Ngọc Minh và ca sĩ Long Nhật bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến ma túy đang gây chú ý trong dư luận. Trước khi vướng vào vòng lao lý, anh từng là một trong những gương mặt quen thuộc của V-pop, được biết đến với vai trò thành viên nhóm nhạc V.Music.

Sơn Ngọc Minh sinh năm 1990, quê Kiên Giang và lớn lên tại Cần Thơ. Sở hữu ngoại hình thư sinh, phong cách lịch lãm cùng chất giọng ấm áp, anh sớm thu hút sự chú ý khi gia nhập nhóm V.Music.

Ra mắt năm 2010, V.Music gồm các thành viên Sơn Ngọc Minh, Ngọc Khanh, Hồ Anh và Thiên Bảo. Nhóm nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả trẻ với hình ảnh hiện đại, vũ đạo đồng đều và nhiều ca khúc như Tiếc nuối, Ký ức anh và em, Nói với em, Nếu như anh đến.

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Ảnh: FBNV

Trong nhóm, Sơn Ngọc Minh được xem là một trong những thành viên nổi bật nhờ ngoại hình sáng sân khấu và khả năng sáng tạo. Ngoài ca hát, anh còn tham gia thiết kế hình ảnh cho nhóm, góp phần xây dựng phong cách chỉn chu, trẻ trung cho V.Music.

Sau khi V.Music ngừng hoạt động vào năm 2014, Sơn Ngọc Minh theo đuổi sự nghiệp solo. Anh phát hành một số ca khúc như: Only You, Đi tìm tình yêu, Anh muốn yêu em lần nữa… và được đánh giá là thành viên có hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhất sau khi nhóm tan rã.

Bên cạnh âm nhạc, Sơn Ngọc Minh còn lấn sân sang diễn xuất và từng góp mặt trong một số dự án điện ảnh, truyền hình. Với hình ảnh lịch thiệp và đời tư khá kín tiếng, anh từng được xem là nghệ sĩ trẻ đa năng của showbiz Việt.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Sơn Ngọc Minh là thần tượng của nhiều khán giả 8X, 9X. V.Music nói chung và Sơn Ngọc Minh nói riêng đã để lại dấu ấn trong ký ức của một thế hệ yêu nhạc Việt.

Một trong những khoảnh khắc khiến công chúng xúc động là khi Sơn Ngọc Minh chia sẻ câu chuyện cá nhân trên chương trình Người kết nối năm 2017. Anh cho biết từng có thời điểm trong túi chỉ còn 25.000 đồng, không biết tương lai sẽ đi về đâu. Cũng trong giai đoạn ấy, bác sĩ nghi ngờ anh mắc bệnh nghiêm trọng ở vòm họng. Không đủ điều kiện tài chính để thăm khám và điều trị, nam ca sĩ từng sống trong tâm trạng lo lắng kéo dài.

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh vừa bị bắt vì ma tuý từng bị chỉ trích dữ dội. Ảnh: FBNV

Cùng năm 2017, Sơn Ngọc Minh vướng tin đồn tình cảm với một nam ca sĩ sau khi một bức ảnh thân mật của hai người lan truyền trên mạng xã hội. Khi đó, anh khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Đến năm 2019, Sơn Ngọc Minh gây chú ý khi đăng tải những chia sẻ đầy cảm xúc về chuyện tình cảm đổ vỡ và thừa nhận từng rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Sau đó, Sơn Ngọc Minh bất ngờ đăng bài kêu gọi trên Facebook nếu được 10 triệu like thì sẽ tự tử. Hành động này bị chỉ trích vì có ảnh hưởng xấu đến các bạn trẻ theo dõi trang cá nhân.

Việc nam ca sĩ bị bắt vì liên quan đến ma túy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và tiếc nuối cho một nghệ sĩ từng có sự nghiệp triển vọng.