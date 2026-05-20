Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam 71 đối tượng trong đường dây ma túy quy mô lớn.

Ca sĩ Long Nhật tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an TPHCM.

Trong số đó, cơ quan điều tra xác định Đinh Long Nhật (59 tuổi, ngụ TPHCM), là ca sĩ có nghệ danh Long Nhật và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi, ngụ Cần Thơ), ca sĩ hoạt động trong lĩnh vực giải trí, liên quan vụ án.

Trước khi thông tin bị bắt được chia sẻ rộng rãi, ca sĩ Long Nhật "mất tích" suốt gần 2 tháng trên mạng xã hội. Bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của nam ca sĩ được cập nhật vào ngày 23/3. Khi đó, nam ca sĩ đăng tải thông tin quảng bá cho 1 số cuộc thi.

Ca sĩ Long Nhật.

Trước đó, Long Nhật vẫn xuất hiện đều đặn tại nhiều sự kiện giải trí và chương trình âm nhạc. Nam ca sĩ còn đảm nhận vai trò giám khảo trong một số cuộc thi về bolero, dòng nhạc quê hương.

Ca sĩ Long Nhật sinh năm 1967 tại Quảng Trị, lớn lên ở Huế trong một gia đình có truyền thống văn chương. Cha anh là nhà thơ Nguyệt Đình, người có ảnh hưởng lớn đến con đường nghệ thuật của nam ca sĩ.

Dù sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, Long Nhật không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ gia đình trong những năm đầu. Phải đến khi thi đỗ vào Đoàn ca nhạc Hải Đăng (Nha Trang) vào đầu thập niên 1990, anh mới chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Long Nhật ghi dấu ấn với các ca khúc âm hưởng dân ca.

Anh có chất giọng cao, truyền cảm cùng phong cách biểu diễn giàu cảm xúc. Ca sĩ cũng gắn bó với dòng nhạc trữ tình, quê hương, Long Nhật ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như: Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Ở hai đầu nỗi nhớ, Gió về miền xuôi...

Bên cạnh âm nhạc, Long Nhật từng gây chú ý vì những ồn ào đời tư. Ca sĩ nhiều lần gây xôn xao vì phát ngôn gây sốc, cố tình tạo scandal trong nghề.

Ca sĩ có cuộc sống gia đình viên mãn bên vợ là hoa khôi đất Cảng cùng 4 người con. Dù từng vướng tin đồn giới tính, Long Nhật khẳng định là người chồng, người cha hết lòng vì gia đình. Ở tuổi 59, anh vẫn đều đặn biểu diễn và mới đây hạnh phúc báo tin lần đầu lên chức ông ngoại.

"30 năm trong nghề, thành công có, thất bại cũng trải qua, nhiều lúc mệt mỏi, tôi muốn bỏ hết tất cả để về với gia đình, rời xa thành phố này. Có lúc tôi cảm thấy bằng lòng với hiện tại, nổi tiếng có, thành công cũng rồi nhưng mà vẫn còn đồng nghiệp đang chờ khán giả đang mong. Cái đam mê với nghệ thuật còn lớn quá, tôi không bỏ được", Long Nhật từng chia sẻ với VietNamNet.

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu