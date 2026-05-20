XEM CLIP:

Rạng sáng ngày 20/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn. Đây là kết quả nằm trong đợt cao điểm 45 ngày, đêm tổng rà soát, đấu tranh, làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Ca sĩ Long Nhật khi bị bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Theo Công an TPHCM, qua công tác điều tra mở rộng các vụ án “Mua bán, Tàng trữ và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” phát hiện trên địa bàn trong Quý 1/2026, cơ quan chức năng xác định ngoài các đối tượng đã bị xử lý, vẫn còn nhiều mắt xích liên quan cần phải tiếp tục truy xét.

Với quyết tâm triệt xóa tận gốc, không để hình thành các tụ điểm phức tạp gây bức xúc dư luận, Phòng PC04 đã xác lập chuyên án tập trung, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và tố tụng hình sự.

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Ảnh: CACC

Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Ban Giám đốc Công an TPHCM trong chuyên án này là: "Không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến cùng người sử dụng ma túy". Từ lời khai của các đối tượng sử dụng, lực lượng công an đã kiên trì truy vết, bóc gỡ toàn bộ mạng lưới cung cấp và tiêu thụ ma túy.

Kết quả đấu tranh bước đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ và xử lý tổng cộng 74 đối tượng; Xử lý hình sự: Khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TPHCM phối hợp cùng công an địa phương lập hồ sơ xử lý 3 đối tượng theo quy định.

Các đối tượng trong đường dây ma tuý bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có một số người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cụ thể là ca sĩ Long Nhật, tên thật Đinh Long Nhật (SN 1967, quê TP Huế; trú tại phường Tân Tạo, TPHCM) và ca sĩ Sơn Ngọc Minh (SN 1990, quê TP Cần Thơ). Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.