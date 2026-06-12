Taylor Swift trở thành tâm điểm tại lễ vinh danh của Songwriters Hall of Fame diễn ra ở New York. Xuất hiện trên thảm đỏ, nữ ca sĩ diện thiết kế đặt riêng do nhà thiết kế Sarah Burton thực hiện.

Bộ váy đen dài chạm sàn được thêu kín họa tiết hoa đầy màu sắc. Thiết kế gây ấn tượng với phần thân corset ôm sát cùng đường xẻ cao táo bạo, giúp nữ ca sĩ khoe khéo đôi chân dài.

Giọng ca sinh năm 1989 tiếp tục trung thành với phong cách quen thuộc khi kết hợp son đỏ đặc trưng và kiểu tóc búi mềm mại.

Taylor Swift khoe nhan sắc trên thảm đỏ:

Không chỉ gây chú ý bởi diện mạo nổi bật, Taylor Swift còn ghi thêm dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi chính thức được vinh danh tại Songwriters Hall of Fame.

Tại sự kiện, Taylor Swift dành nhiều lời tri ân cho gia đình. Nữ ca sĩ cho biết cha mẹ và anh trai đã thay đổi toàn bộ cuộc sống, chuyển từ Pennsylvania đến Nashville để cô có cơ hội theo đuổi con đường sáng tác chuyên nghiệp. "Dù ngôn từ vốn là thế mạnh nhưng tôi sẽ không bao giờ có thể diễn tả hết lòng biết ơn dành cho gia đình vì những điều họ đã làm", cô chia sẻ.

Taylor Swift trở thành nữ nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử được vinh danh tại Songwriters Hall of Fame. Ảnh: IGNV

Ở tuổi 37, cô trở thành nữ nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử nhận vinh dự này. Tính chung toàn bộ các nghệ sĩ được ghi danh, Taylor Swift hiện là người trẻ thứ 2 được vinh danh tại Songwriters Hall of Fame. Kỷ lục trẻ nhất vẫn thuộc về Stevie Wonder khi ông được ghi danh ở tuổi 32 vào năm 1983.

Taylor Swift gia nhập danh sách những nghệ sĩ được vinh danh năm 2026 bên cạnh Alanis Morissette, Kenny Loggins, Christopher Stewart, Paul Stanley, Gene Simmons, Terry Britten, Graham Lyle và Walter Afanasieff.

Nguồn: Page Six