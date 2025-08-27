Đêm 26/8, mạng xã hội bùng nổ với thông tin và hình ảnh về màn đính hôn đẹp như cổ tích của siêu sao Taylor Swift và bạn trai Travis Kelce. Sau vài giờ đăng tải trên Instagram, bài đăng: "Giáo viên tiếng Anh của bạn và giáo viên dạy gym của bạn sắp cưới" với loạt ảnh đẹp như mơ của nữ ca sĩ sinh năm 1989 nhận 22 triệu lượt thả tim.

Trong không gian ngập tràn hoa, Travis Kelce quỳ gối cầu hôn bạn gái và sau đó là cái ôm tình cảm họ dành cho nhau cùng chiếc nhẫn kim cương 'khủng' trên tay Taylor Swift mà Travis Kelce tham gia thiết kế. Đây là điều mà các fan của Taylor Swift chờ đợi từ lâu khi cô và Travis Kelce công khai yêu 2 năm trước.

Trả lời tờ GQ vài ngày trước khi đính hôn với ngôi sao giành 14 giải Grammy, Travis Kelce chia sẻ suy nghĩ về hôn nhân và nói sẽ biến tình yêu thành "vĩnh cửu". Anh cũng tiết lộ về điểm chung giữa hôn thê và mẹ mình, đó là "sự tử tế, chân thành" cùng đạo đức trong công việc.

Travis Kelce nói, sau ống kính anh và Taylor Swift chỉ đơn giản là hai người yêu nhau. Dù họ cảm thấy bị mất tự nhiên vì bị theo dõi mỗi khi ra ngoài cùng nhau nhưng về cơ bản những cuộc hẹn của họ diễn ra rất tự nhiên.

Taylor Swift là một trong những ca sĩ quyền lực và giàu có nhất hành tinh. Theo trang Celebrity Net Worth, nữ ca sĩ hiện sở hữu khối tài sản lên đến 1,5 tỷ USD.

Ảnh: Instagram