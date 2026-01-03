Ca sĩ Thanh Thanh và nhà sản xuất Melyd K vừa nhận tin vui khi chiến thắng Thách thức giới hạn 2025 với số điểm tuyệt đối từ giám khảo Đoan Trang, Hoài An. Cả hai cho thấy sự đa dạng khi thể hiện nhiều dòng nhạc khác nhau xuyên suốt cuộc thi.

Đây là danh hiệu quán quân thứ hai liên tiếp của Thanh Thanh sau ngôi vị cao nhất tại Tỏa sáng ước mơ 2024. Kết quả này nằm ngoài mong đợi của giọng ca sinh năm 2000. Cô tham gia cuộc thi để thách thức bản thân, thay vì tìm kiếm hào quang. Bộ đôi Thanh Thanh - Melyd K đồng điệu trong tư duy âm nhạc, ít mâu thuẫn khi làm việc.

Thanh Thanh hiện sắp tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, đạt Á quân KTRot Festival 2022 khi còn đi học. Trước đó, Thanh Thanh từng đón nhận loạt bình luận tiêu cực khi thực hiện các MV cover nhạc xưa. Nữ ca sĩ thừa nhận giọng hát còn non trẻ, thiếu trải nghiệm, thậm chí có khán giả cho rằng chất giọng của cô chỉ hợp hát karaoke.

Bước chân vào làng giải trí từ năm 2019, Thanh Thanh ý thức từ sớm con đường nghệ thuật không chỉ có ánh đèn sân khấu mà còn có những "góc khuất". Sau khi đạt thành tích ở các chương trình truyền hình, nữ ca sĩ may mắn có khá nhiều show diễn.

Ở tuổi 25, cô chưa nghĩ đến tình yêu vì muốn toàn tâm cho sự nghiệp. Chỉ cao 1,55m, Thanh Thanh cho biết nhìn vào những ca sĩ có chiều cao khiêm tốn nhưng vẫn tỏa sáng để tự tin hơn, thừa nhận luôn mang giày cao gót mỗi khi đi diễn. Nữ ca sĩ hiện vừa ra mắt EP gồm 3 bài hát, đánh dấu sự theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.

Đồng hành cùng Thanh Thanh là Melyd K, người đứng sau nhiều hit như Nước hoa, Say, Trào dâng, Cô đơn vì ai (đồng tác giả với ca sĩ Hoàng Tôn), Ý chí Việt Nam. Anh cũng là người thu âm nhiều dự án như EP Từ bỏ nhắm mắt lao đi (Hiền Hồ), EP Dắt em đi khỏi đây (Quân AP), Hết yêu từ bao giờ (Lê Hiếu), Thôi anh đừng nhiều lời (Thiều Bảo Trang), Đừng nhắc tên em (Myra Trần)...

Melyd K từng gửi rất nhiều ca khúc cho loạt ca sĩ khác nhau, song đều không nhận được hồi âm cho đến khi đạt Quán quân Thách thức giới hạn. Anh thấm thía giá trị của sự kiên trì theo đuổi đam mê. Hiện tại, anh sẽ tiếp tục lùi về sau, tập trung sáng tác cho các ca sĩ để tích luỹ thêm kinh nghiệm, sau đó mới suy nghĩ đến sản phẩm cá nhân.

