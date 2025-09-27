Trong buổi gặp mặt báo chí chiều 27/9, Quán quân Intervision 2025 Đức Phúc thú nhận khi tham gia cuộc thi không nghĩ sẽ chiến thắng. Anh luôn xác định bỏ chi phí nhiều nhất có thể để đảm bảo tiết mục hoàn hảo, đúng với tôn chỉ làm nghề của mình. "May mắn lần này không lỗ. Lúc biết kết quả, tôi chỉ tiếc biết thế mình đầu tư làm thêm một tí pháo nữa sẽ ổn hơn!" - ca sĩ Đức Phúc tâm sự.

Là người kỹ tính và cầu toàn, Đức Phúc ngoài việc muốn đưa nét đẹp văn hóa đậm bản sắc Việt vào tiết mục trình diễn thì cũng muốn có tính giải trí và yếu tố quốc tế. Vì thế ca khúc Phù Đổng Thiên Vương có phần hát lời bằng tiếng Anh, truyền tải thông điệp "bước đi hiên ngang trong ánh sáng rực rỡ và tạo nên sự quật cường của Việt Nam" và một chút tiếng Nga với mong muốn tri ân nước chủ nhà.

Ca sĩ Đức Phúc trong buổi gặp báo chí chiều 27/9.

"Tôi chia sẻ với ê-kíp muốn làm một tiết mục trong 3 phút số lượng người tham gia chỉ có 6 người nhưng phải thể hiện rõ tinh thần, khát vọng vươn mình, sức dẻo dai, mạnh mẽ và kiên cường của người Việt Nam. Bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy cũng là ý tưởng mấu chốt của ca khúc Phù Đổng Thiên Vương do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác", ca sĩ Đức Phúc nói.

Nam ca sĩ nhấn mạnh đến câu chuyện tác quyền trong âm nhạc và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhà thơ Nguyễn Duy. Với anh, việc tôn vinh những giá trị sáng tạo gốc chính là cách để nghệ sĩ gìn giữ sự công bằng và tôn trọng trong nghệ thuật. “Vài hôm tới tôi vào lại TPHCM và sẽ bố trí trực tiếp đến gặp tri ân nhà thơ Nguyễn Duy", Đức Phúc cho biết.

Về phần thi có một số chỗ hát chưa được tốt, nam ca sĩ lý giải bản thân 15 giây đầu hơi run. Anh nói: “10 năm qua, tôi đã biểu diễn nhiều sân khấu nhưng ở tâm thế đi thi vẫn có sự hồi hộp nhất định. Nhưng nhờ có sự ủng hộ của khán giả cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau ít phút loạng choạng tôi lấy lại bình tĩnh và hoàn thành phần trình diễn một cách thuyết phục’’.

Đức Phúc bất ngờ và ngưỡng mộ hành động dũng cảm của nghệ sĩ nước Nga.

Nghệ sĩ đại diện nước chủ nhà (Nga) sở hữu giọng hát “khủng” và tiết mục trình diễn mãn nhãn đã đề nghị Ban giám khảo (BGK) không chấm điểm nên Đức Phúc mới giành ngôi vị cao nhất? Trước thắc mắc này, nam ca sĩ thú nhận trong đêm thi vì không có tai nghe phiên dịch nên không hiểu nam nghệ sĩ đã nói gì trên sân khấu chỉ khi thi xong giành giải và ra ngoài phỏng vấn, Đức Phúc mới biết điều đó.

"Tôi rất bất ngờ và ngưỡng mộ hành động dũng cảm của nghệ sĩ nước Nga. Điều này thể hiện sự hiếu khách và đón chào các thí sinh của mọi quốc gia đến với đất nước mình. Với tôi đó cũng là điều quá may mắn, vì nếu anh ấy không đưa ra đề nghị đó mà vẫn để BGK chấm điểm chưa chắc ngôi vị quán quân là khả thi với tôi đâu", nam ca sĩ trải lòng.

Để tri ân các nghệ sĩ, BTC và các khán giả Nga đã dành tình cảm cho mình, Đức Phúc đã trích trong tổng số gần 9 tỷ đồng tiền thưởng để quyên góp vào quỹ thiện nguyện dành cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và mồ côi tại Nga. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng tiết lộ sẽ dành tặng 1 tỷ đồng gửi vào các quỹ từ thiện ở Việt Nam.

Clip Đức Phúc chia sẻ về gia đình:



Trước câu hỏi của VietNamNet: Đức Phúc có tới 2 tâm thư viết từ Nga sau khi giành chiến thắng Intervision 2025 gửi cảm ơn đến rất nhiều người nhưng lại không nhắc gì đến bố mẹ?, nam ca sĩ trải lòng không muốn thể hiện tình cảm với người thân trên mạng xã hội nhưng lúc nào cũng biết ơn và nghĩ về họ. Ngay cả khi được giải ở Nga thì người đầu tiên Đức Phúc gọi điện chia vui chính là mẹ mình.

"3h sáng tôi gọi điện mà mẹ vẫn còn thức. Bố mẹ lúc nào cũng ở đó đồng hành với tôi mọi buồn vui. Họ luôn ở bên tôi dạy điều hay lẽ phải, từ những việc nhỏ nhất như ăn cơm phải mời mọi người. Bố mẹ tôn trọng quyết định của con cái và tin tưởng điều Đức Phúc làm. Tôi có nói với bố mẹ lần này được giải thưởng lớn bố mẹ có thích gì sẽ mua tặng nhưng hai người bảo để phải nghĩ đã.

Đức Phúc lúc nào cũng coi gia đình là số 1 và biết ơn họ.

Tôi là người sống hướng về gia đình. Bố mẹ thích gì tôi cũng sẽ cố gắng mua cho bằng được. Ví dụ bố tôi hơn 60 tuổi nhưng lại thích đi xe mô tô phân khối lớn. Ông bảo thời trẻ không có để đi nên giờ muốn có cái xe thi thoảng chở mẹ tôi dạo khắp các phố phường Hà Nội. Ban đầu tôi thấy đi như thế cũng không an toàn lắm nhưng vì bố thích thì cũng chiều mua cho ông chiếc mô tô phân khối lớn và dặn không nên đi nhiều" - Đức Phúc chia sẻ.

