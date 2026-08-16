Đại nhạc hội "Style up, Vibe on" (Tỏa phong cách - bật chất riêng) thuộc khuôn khổ TikTok Beauty Fest 2026 vừa diễn ra tối 15/8 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, thu hút hàng chục nghệ sĩ và hàng nghìn khán giả. Ca sĩ
Tóc Tiên là 1 trong những gương mặt nổi bật nhận nhiều sự chú ý.
Xuất hiện ở gần cuối, ca sĩ khuấy động không khí đêm nhạc với Mashup "Không ai hơn em đâu anh", "906090"; "Người còn thương em không" và "Đậm đà".
Sau đổ vỡ, Tóc Tiên được nhận xét ngày càng quyến rũ, xây dựng hình ảnh mạnh mẽ và giàu năng lượng. Gần đây, cô tích cực xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang, âm nhạc.
Clip Tóc Tiên trình diễn "Đậm đà"
Ca sĩ
Quang Hùng MasterD khép lại đêm nhạc bằng loạt bản hit đạt trăm triệu view trong sự nghiệp. Với khả năng làm chủ sân khấu cùng lượng người hâm mộ đông đảo, tiết mục của nam ca sĩ trở thành điểm nhấn của show.
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TikTok Beauty Fest 2026
TikTok Beauty Fest là một trong những sự kiện nổi bật hằng năm của TikTok tại Việt Nam, đưa những xu hướng và cuộc trò chuyện làm đẹp trên nền tảng đến gần hơn với cộng đồng thông qua các trải nghiệm trực tiếp.
Ông Hưng Huỳnh, đại diện TikTok Việt Nam cho biết cộng đồng làm đẹp là một trong những nhóm người dùng có hoạt động sáng tạo và tương tác cao trên nền tảng.
Theo ông, việc đưa các hoạt động từ không gian số ra đời thực giúp người dùng có thêm cơ hội trực tiếp khám phá xu hướng, tương tác với nhà sáng tạo và trải nghiệm sản phẩm.
Ảnh, clip: BTC, Sơn Lê
Quang Hùng MasterD thức tới sáng 3 ngày liền, cháu ruột cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhập viện Chiều 23/6, 24 "anh trai" Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Song Luân, buitruonglinh, Wren Evans... từ chương trình "Tinh hà say hi" chính thức ra mắt khán giả tại TP HCM.