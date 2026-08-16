TikTok Beauty Fest 2026

TikTok Beauty Fest là một trong những sự kiện nổi bật hằng năm của TikTok tại Việt Nam, đưa những xu hướng và cuộc trò chuyện làm đẹp trên nền tảng đến gần hơn với cộng đồng thông qua các trải nghiệm trực tiếp.

Ông Hưng Huỳnh, đại diện TikTok Việt Nam cho biết cộng đồng làm đẹp là một trong những nhóm người dùng có hoạt động sáng tạo và tương tác cao trên nền tảng.

Theo ông, việc đưa các hoạt động từ không gian số ra đời thực giúp người dùng có thêm cơ hội trực tiếp khám phá xu hướng, tương tác với nhà sáng tạo và trải nghiệm sản phẩm.