Dồn tâm huyết thực hiện sản phẩm âm nhạc chất lượng nhưng ca sĩ Sơn Tùng M-TP và Tóc Tiên đều vướng phải những ồn ào không đáng có.
"Bão" truyền thông
Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ tranh cãi liên quan 2 sản phẩm âm nhạc nổi bật nhất đầu hè 2026 là MV Come my way của ca sĩ Sơn Tùng M-TP và MV Người còn thương em không? của ca sĩ Tóc Tiên.
Hôm 28/5, ca sĩ Sơn Tùng M-TP phát hành MV Come my way kết hợp rapper Tyga. Không ngoài dự đoán, sản phẩm trở thành đề tài bàn tán nổi cộm trên mạng xã hội suốt những ngày tiếp theo.
Bên cạnh những khen chê về chất lượng nghệ thuật hay khả năng hát tiếng Anh của Sơn Tùng M-TP, MV còn bị chất vấn bởi cảnh nam ca sĩ đứng trên chim lạc - loài chim truyền thuyết đồng thời là vật tổ của người Việt cổ thời kỳ văn hóa Đông Sơn.
Từ một sản phẩm giải trí đại chúng, Come my way bất ngờ thu hút nhiều chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa như: GS.TS Lê Huy Bắc, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thơ, PGS. TS Trần Hữu Sơn, TS Trần Long, nhà nghiên cứu Trần Quang Đức, nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ... tham gia tranh luận với 2 chiều quan điểm phân hóa rõ rệt.
MV "Come my way"
Khi đề tài này vừa lắng xuống, mạng xã hội tiếp tục xôn xao về bài đăng của nghệ sĩ thị giác Lê Giang cho rằng di tích xuất hiện trong MV Come my way có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm Vestige of the Land (Tàn chỉ, 2017) của mình.
Việc Microwave Soups - đội ngũ phụ trách chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế bối cảnh MV đăng đàn thừa nhận "tham khảo tác phẩm Vestige of the Land mà chưa xin phép hay trao đổi với nghệ sĩ Lê Giang" đồng thời gửi lời xin lỗi khiến vụ ồn ào lên đến đỉnh điểm.
Mỗi diễn biến tiếp theo từ phía Lê Giang hay Sơn Tùng M-TP đều nhận sự quan tâm lớn từ dư luận. Các diễn đàn, bài đăng quan điểm xoay quanh vụ việc này cũng hút vài nghìn đến hàng chục nghìn lượt tương tác.
Ca sĩ Sơn Tùng M-TP trở thành tâm điểm chỉ trích gay gắt. Hàng trăm người dùng mạng quá khích đã tràn vào một bài đăng về vấn nạn xâm phạm bản quyền trên fanpage Thông tin Chính phủ để "tố cáo", yêu cầu "xử lý" ca sĩ Sơn Tùng M-TP.
Trước tranh cãi kéo dài, phía Sơn Tùng M-TP công bố đã cắt phân đoạn bị nghệ sĩ Lê Giang tố là xâm phạm bản quyền khỏi MV Come my way.
Tâm điểm chỉ trích tuần qua còn thuộc về ca sĩ Tóc Tiên và MV Người còn thương em không? vừa phát hành hôm 5/6.
Một bộ phận người dùng mạng phản ứng gay gắt việc Tóc Tiên và bạn diễn Trần Ngọc Vàng có quá nhiều cảnh hôn trong MV.
Đáng chú ý, một số tài khoản cực đoan đã gán ghép những tranh cãi xoay quanh sản phẩm âm nhạc này với chuyện đời tư của Tóc Tiên để miệt thị cô. Nữ ca sĩ bị tấn công bằng những từ ngữ như "Ly hôn rồi đổ đốn"; "Quá thay đổi, trở nên sa đà, phóng khoáng, bất cần và tục tĩu"...
Một bài đăng hút hàng chục nghìn lượt tương tác còn chỉ trích MisThy, Cara và Đồng Ánh Quỳnh vì cho rằng họ "làm hư" Tóc Tiên.
Trước đó, mỗi lần Tóc Tiên mặc gợi cảm trên sân khấu hay mạng xã hội đều không hiếm gặp các bình luận khiếm nhã như "hư hỏng", "thích khoe thân", "cố tỏ ra ổn sau ly hôn"...
Bất công
Tổng quan, MV mới của Sơn Tùng M-TP và Tóc Tiên đều là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của một nền giải trí chuyên nghiệp đương đại.
Bài Come my way thuộc thể loại afrobeats, kết hợp khéo léo cấu trúc pop đại chúng và một phân đoạn thuần rap/hip-hop Mỹ ở nửa sau ca khúc để tối ưu hóa khả năng tiếp cận người nghe quốc tế.
Trên nền nhạc "bốc lửa" và phóng khoáng, MV lại khai thác vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa Việt Nam. Đó là chim lạc, nón lá, mặt nạ múa trò Xuân Phả, di sản thế giới Tràng An, Khuê Văn Các, đua bò An Giang... nối nhau xuất hiện dưới góc nhìn đậm chất nghệ thuật và nghệ sĩ tính của đạo diễn Phương Vũ.
Điểm chưa thỏa đáng, nếu có, là MV khai thác các yếu tố văn hóa không thực sự ăn nhập, tương hỗ gì với một bài hát thuần túy về tình yêu trai gái.
Dù vậy, không quá khi nói xét tất cả khía cạnh, Come my way có chất lượng vượt trội hầu hết sản phẩm âm nhạc đã ra mắt từ đầu năm đến nay.
Ở quy mô khiêm tốn hơn, Người còn thương em không? là sản phẩm giải trí hướng đến cảm xúc. Bài hát và MV kể về một cuộc tình đẹp đến nao lòng đã đổ vỡ, để lại nỗi day dứt khôn nguôi trong cô gái.
Tóc Tiên và ê-kíp thể hiện rõ định hướng sản phẩm thuần túy giải trí nhẹ nhàng, không nặng thông điệp; chủ yếu xoa dịu, vỗ về cảm xúc người nghe trong bối cảnh bắt đầu vào mùa mưa tháng 6. Bài hát, MV đều được sản xuất và đầu tư đúng mực.
Đáng tiếc, những tranh cãi xoay quanh 2 MV này đều lệch khỏi trọng tâm là tác phẩm.
Vụ việc liên quan MV Come my way chỉ dừng ở các bên nêu quan điểm, chưa đến mức tranh chấp pháp lý hay bị can thiệp bởi cơ quan có thẩm quyền. Cảnh tàn tích đổ nát bị tố xâm phạm bản quyền cũng chỉ xuất hiện thoáng qua cuối MV, không phải cảnh quay mang tính trọng yếu, cốt lõi.
Từ góc độ pháp lý, Sơn Tùng M-TP khó lòng hoàn toàn đứng ngoài trách nhiệm với tư cách chủ thể sản xuất, sở hữu, phê duyệt và khai thác MV; song ở phía còn lại, anh cũng là người chịu thiệt hại về uy tín nghề nghiệp do sai sót của "thầu phụ" là đội ngũ Microwave Soups.
MV "Người còn thương em không?"
Tương tự Sơn Tùng M-TP, khủng hoảng truyền thông của ca sĩ Tóc Tiên cũng đến từ ác cảm của một bộ phận khán giả.
Hiện tại, ngoại trừ thông tin ly hôn đã được xác nhận, mọi câu chuyện đời tư được kể trên internet liên quan ca sĩ Tóc Tiên và nhà sản xuất Hoàng Touliver đều là tin đồn, không có căn cứ xác thực.
Phần lớn chỉ trích nhắm vào Tóc Tiên mang tính võ đoán, suy luận vào việc cô tự do giải phóng hình thể, khẳng định sự tự chủ và năng lượng quyến rũ sau khi ly hôn.
Nói cách khác, thứ Tóc Tiên nhận không phải phê bình, góp ý mà là hành vi bạo lực mạng đang xâm phạm quyền được bảo vệ danh dự, uy tín và nhân phẩm của ca sĩ này.
Với trường hợp đầy đáng tiếc của ca sĩ Sơn Tùng M-TP và Tóc Tiên, cần phân biệt rõ rằng trước cả tư cách nghệ sĩ, cả hai đều là những công dân được pháp luật Việt Nam bảo hộ, có đầy đủ nhân quyền và dân quyền.
Sản phẩm và hành vi của Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên được pháp luật điều chỉnh, cơ quan quản lý giám sát; nhưng ở chiều ngược lại, việc tấn công đời tư, mạt sát nhân phẩm của con người là hành vi vi phạm nghiêm trọng về đạo đức lẫn pháp lý.
Văn minh
Ca sĩ Sơn Tùng M-TP và Tóc Tiên đều được đánh giá cao bởi thái độ, cách ứng xử văn minh trước công kích đầy ác ý của một bộ phận người dùng mạng cực đoan.
Khi tranh cãi về bản quyền lên đến đỉnh điểm, phía Sơn Tùng M-TP đều phản hồi bằng văn bản một cách chừng mực, trực diện vào vấn đề chính; không đôi co hay đáp trả các bình luận quá khích.
Trong khi đó, trước các bình luận thóa mạ nặng nề, ca sĩ Tóc Tiên phản hồi nhẹ nhàng pha chút hài hước; đôi lúc thẳng thắn và nghiêm túc nhưng vẫn lịch sự, nhã nhặn.
Cách phản hồi văn minh của hai nghệ sĩ vừa được khán giả đánh giá cao, vừa góp phần xoa dịu khủng hoảng truyền thông không đáng có này.