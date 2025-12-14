Không ồn ào, không tuyên ngôn, giọng ca từng được ví như "con ngựa bất kham" của V-pop xuất hiện với dáng vẻ của một người đàn ông đã đi qua nhiều giông bão, chậm lại để lắng nghe chính mình. Ở ánh mắt và nụ cười ấy, không còn sự nôn nóng chinh phục chỉ còn lại một ngọn lửa âm nhạc cháy âm ỉ nhưng bền bỉ.

Sự trở lại lần này của Tuấn Hưng không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là một bước ngoặt. Lần đầu tiên anh giới thiệu album gồm toàn bộ ca khúc do chính mình sáng tác mang tên Chạm. Một album được viết ra trong những tháng ngày làm bạn với im lặng, cô đơn và mất mát - nơi âm nhạc trở thành cách để anh tự chữa lành.

Ca sĩ Tuấn Hưng, nhạc sĩ Phạm Việt Tuân và MC Phí Linh tại sự kiện.

5 lát cắt của người đàn ông trưởng thành

Album Chạm gồm 5 ca khúc: Chạm vào nỗi nhớ mẹ, Trời xanh vẫn ở phía trước, Lặng thinh, Em và Cảm ơn. Ngoại trừ Cảm ơn là màn kết hợp cùng nhóm MTV, 4 bài còn lại do Tuấn Hưng tự thể hiện.

Nam ca sĩ không dám nhận mình là nhạc sĩ vì không được đào tạo bài bản, chỉ viết bằng cảm xúc thật, viết thủ công rồi đưa cho nhạc sĩ Phạm Việt Tuân hỗ trợ hoàn thiện bản demo. Quãng thời gian sáng tác kéo dài khoảng 4 tháng nhưng với Tuấn Hưng, đó là "4 năm cảm xúc".

"Thời điểm mẹ bắt đầu ốm, tôi lại mổ dây thanh mọi thứ như tụt xuống. Không hẳn là trầm cảm, nhưng là cảm giác cô đơn, lạc bước. Tôi giấu cảm xúc đó với tất cả mọi người trong gia đình vì nghĩ mình là trụ cột. Tôi chỉ ghi lại bằng âm nhạc và cố gắng đứng dậy bằng âm nhạc", Tuấn Hưng nói trong buổi gặp gỡ báo chí.

Điều đặc biệt là trong album chào sân vai trò sáng tác, Tuấn Hưng không chọn đề tài tình yêu đôi lứa - mảnh đất dễ tạo hit cũng làm nên tên tuổi của anh mà viết về những điều sâu thẳm hơn: mẹ, vợ, bạn bè, sự biết ơn và những chiêm nghiệm đời sống. 5 ca khúc là 5 lát cắt cảm xúc, gom nhặt từ những va đập của cuộc đời rồi chắt lọc thành giai điệu.

Hiện tại, gia đình là điều quan trọng nhất với Tuấn Hưng.

Chạm vào nỗi nhớ mẹ và Trời xanh vẫn ở phía trước là hai ca khúc viết trong những ngày Tuấn Hưng đối diện với mất mát lớn nhất đời mình. Một bài là nỗi nhớ da diết khi mẹ đã rời xa, một bài là khoảnh khắc anh túc trực bên giường bệnh, hoang mang nhưng vẫn cố hướng về phía trước.

Lặng thinh là lời tri ân dành cho bạn bè - những người không ồn ào nhưng luôn xuất hiện đúng lúc, không chấp tính cách thất thường của anh. Em là ca khúc anh viết cho vợ - người phụ nữ đã đồng hành, giữ lửa gia đình và dành trọn yêu thương cho mẹ anh trong những ngày cuối đời. Cảm ơn khép lại album bằng lời tri ân cuộc đời, mẹ cha, bạn bè và âm nhạc.

Tuấn Hưng thẳng thắn thừa nhận có những giai đoạn anh gần như không muốn ra khỏi nhà, sợ chỗ đông người, thu mình trong không gian gia đình và phòng thu: "Tất cả những gì tôi viết trong album đều là cảm xúc thật, không vay mượn. Ở nhà chơi với con, làm nhạc, thu âm, đó là niềm vui lớn nhất của tôi lúc này".

Nam ca sĩ cho rằng, đỉnh cao của người nghệ sĩ không nằm ở số lượng khán giả hay độ nổi tiếng mà ở thời điểm sức sáng tạo tốt nhất: "Tôi tự thấy thời kỳ đỉnh cao của Tuấn Hưng đã qua từ lâu nên không đặt cho mình ước mơ trở lại đường đua. Nhưng tôi tin vào sự bền bỉ. Trong âm nhạc hay bất cứ việc gì, sự kiên trì là điều không thể thiếu".

Sự đồng hành âm thầm của người vợ

Trong hành trình bền bỉ với âm nhạc ấy, Thu Hương - vợ Tuấn Hưng là điểm tựa quan trọng. Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí, Thu Hương bày tỏ sự thay đổi của chồng sau những biến cố.

"Trước đây các dự án anh làm, tôi nghe để cảm nhận thôi. Giờ hai vợ chồng chậm lại, lắng nghe từng giai điệu. Qua nhiều biến cố, tôi thấy chồng mình rất giỏi. Trước ngưỡng mộ anh ấy hát hay, giờ còn sáng tác giỏi như vậy", cô nói.

Thu Hương - vợ ca sĩ Tuấn Hưng.

Ca khúc Em - bài hát Tuấn Hưng viết tặng vợ được hoàn thiện trong âm thầm.

"Anh ấy làm xong hết rồi mới gọi tôi xuống bảo: Chồng sáng tác bài này tặng vợ. Tôi cảm ơn anh ấy vì dù trong khoảnh khắc nào cũng luôn dành tình cảm cho vợ", Thu Hương chia sẻ.

Theo cô, Tuấn Hưng là người rất tình cảm, nhưng thường giấu nỗi buồn để không khiến gia đình lo lắng: "May mắn là anh luôn có gia đình, bạn bè và âm nhạc để giải tỏa".

Đồng hành cùng Tuấn Hưng trong vai trò hòa âm phối khí, nhạc sĩ Phạm Việt Tuân nhận xét, điểm chung của cả 5 ca khúc là đều xuất phát từ những cảm xúc rất thật: "Khi anh Hưng đưa bản demo bài viết về mẹ, mọi thứ gần như đã hoàn hảo. Chúng tôi chỉ cùng nhau tiết chế để âm nhạc không quá buồn, đúng với cá tính của anh".

Tuấn Hưng và vợ tại gặp gỡ báo chí.

Album Chạm chính thức phát hành ngày 14/12/2025 trên YouTube và các nền tảng số. Tuấn Hưng nói Chạm không phải album để tạo hit mà là một cột mốc để anh bước qua những hố sâu cảm xúc, biến mất mát thành sự thấu hiểu, biến im lặng thành âm nhạc và kể câu chuyện chân thật nhất về chính mình.

Ảnh: Bin Leo